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Diyarbakır'ın sıcaklığı vatandaşı ciğer yemekten vazgeçiremedi - Son Dakika

Diyarbakır'ın sıcaklığı vatandaşı ciğer yemekten vazgeçiremedi

26.08.2021 12:46

Diyarbakır'ın sıcaklığı vatandaşı ciğer yemekten vazgeçiremedi Vatandaşlar ciğer yemek için sıcakları dinlemeden sıraya girdi Son yılların en yüksek yaz sıcaklığını geçiren Diyarbakır'da halk ciğer yemekten vazgeçmedi.

Diyarbakır'ın sıcaklığı vatandaşı ciğer yemekten vazgeçiremedi

Vatandaşlar ciğer yemek için sıcakları dinlemeden sıraya girdi

DİYARBAKIR - Son yılların en yüksek yaz sıcaklığını geçiren Diyarbakır'da halk ciğer yemekten vazgeçmedi. Tarihi Sur ilçesine gelen yerli ve yabancı turistler ciğercileri mesken tuttu.

Geçtiğimiz aylarda kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte vatandaşlar cigercilere akın etti. Son yılların en yüksek yaz sıcaklığının geçtiği Diyarbakır'da yaşanan sıcaklığa rağmen vatandaşlar ciğer yemekten vazgeçmedi. 26 yıldır Sur ilçesinde esnaf olan ve korona virüsten sonra işlerinin düştüğünü ama yasakların ardından işlerin yeniden düzeldiğini belirten Remzi Dostdoğru, "Ciğerin püf noktaları taze olması, kuzu ciğeri olması önemlidir. Kaliteli ciğer biberin taze ve kaliteli olması, kömürün, ciğerin çok iyi olması lazım ve ustalığın da çok iyi olması gerekir ki ortaya güzel bir şey çıksın. Bunların hepsi bir arada olduğu zaman muhteşem bir lezzet ve damak tadı ortaya çıkıyor. Bunları da yaptığımızdan dolayı halkımız da bizi tercih ediyor, bizlerde ciğerci esnafı olarak gayet mutlu oluyoruz" dedi.

"İnsanlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz"

Vatandaşlara aşı olma çağrısında da bulunan Dostdoğru, "Korona virüsten sonra işlerimiz bayağı düştü ama yasaklar kalktıktan sonra işlerimiz düzeldi ve bir an önce korona virüs biter de eskisi gibi iş yerlerimiz hiç kapanmaz inşallah. Kısıtlamalar da gelmesin ve böyle işimize yoğun bir şekilde devam etmek istiyoruz. İnsanlarımızı biraz daha duyarlılığa, aşı olmaya davet ediyoruz. Hastalığı bir an evvel hep birlikte yenelim eski günlerimize geri dönelim" diye konuştu.

"Diyarbakır'a ciğer yemeye geldim"

İstanbul'dan gelen Şevket Demir, Sur ilçesine ciğer yemeye geldiğini söyledi. Demir "Uzun zamandır İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Diyarbakır Dicleliyim. Arkadaşlarımla birlikte ciğer yemeğe geldik. Gelir gelmez ilk uğradığımız yer burası oldu. Sabah kahvaltısında ciğer yemeye geldik. Buranın ciğerleri çok güzel. Ben burada yaşamıyorum ama buralıyım her geliş gidişimde muhakkak uğrayacağım yerler arasında ciğerci bulunuyor" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'ın sıcaklığı vatandaşı ciğer yemekten vazgeçiremedi
Diyarbakır'ın sıcaklığı vatandaşı ciğer yemekten vazgeçiremedi
Diyarbakır'ın sıcaklığı vatandaşı ciğer yemekten vazgeçiremedi
Diyarbakır'ın sıcaklığı vatandaşı ciğer yemekten vazgeçiremedi
Diyarbakır'ın sıcaklığı vatandaşı ciğer yemekten vazgeçiremedi

Koronavirüs, Diyarbakır, Esnaf, Sur, Genel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Diyarbakır'ın sıcaklığı vatandaşı ciğer yemekten vazgeçiremedi - Son Dakika


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