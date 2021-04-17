DİYARBAKIR - Silvan Barajında fiziki gerçekleşme yüzde 73'e ulaştı - Son Dakika

Bölgedeki tarımsal üretimi artıracak Diyarbakır'ın "çılgın projesi" olarak nitelendirilen Silvan Projesi kapsamında yapımı süren Silvan Barajında fiziki gerçekleşme yüzde 73 oldu.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Silvan Projesi GAP'ın Dicle havzasında yer alıyor. Silvan Projesi kapsamında Diyarbakır'ın Sur, Silvan ve Bismil ilçelerine ait alanlar suyla buluşacak.

Silvan Barajından alınacak 212 metreküp sulama suyu, 19 kilometre uzunluğundaki Silvan İletim Kanalı vasıtasıyla 97,6 kilometre uzunluğundaki cazibe ana kanalına aktarılacak ve inşa edilecek sulama ve depolama tesisleri ile 1 milyon 689 bin 950 dekar cazibe, 660 bin 630 dekar alan da pompaj olmak üzere toplam 2 milyon 350 bin 580 dekar alan sulanacak.

Proje kapsamında yer alan Silvan Barajı, ara depolamaları ile sulama tesislerinin tamamen bitirilip hayata geçirilmesiyle yaklaşık 305 bin kişiye iş imkanı ve yılda 2,11 milyar lira ekonomiye katkı sağlanacak.

Proje, bölgede yaşanan işsizlik probleminin çözümüne, bölgelerarası farklılıkların giderilmesine ve köyden kente göçün azalmasına katkı sunacak.

Silvan Projesi kapsamında Silvan Barajı ve 7 depolama barajı (Ambar Barajı, Kuruçay Barajı, Pamukçay Barajı, Başlar Barajı, Bulaklıdere Barajı, Kıbrıs Barajı ve Karacalar Barajı) yer alıyor. Projenin geniş bir alanı kapsaması ve yapılacak imalatların büyük hacimli olması nedeniyle sulama tesisleri kısımlara ayrıldı. Proje muhtevasında Silvan Barajı başta olmak üzere 8 baraj ve 23 sulama tesisi olmak üzere toplam 31 iş mevcut.

Silvan Barajı 175,50 metre yüksekliğindeki 8,7 milyon metreküp hacimli gövdesi ile ülkenin ve Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplama tipinde ve oluşturacağı 7,3 milyar metreküp rezervuar hacmi ile GAP'ın Atatürk Barajı'ndan sonra 2. büyük barajı olacak.

Silvan Barajı enerji ve sulama amacıyla yapılıyor. Silvan Barajı rezervuarından sulamaya verilen su miktarı zaman içerisinde artarken Silvan Hidroelektrik Santralinde üretilen elektrik enerjisi azalacak.

Barajın 8,7 milyon metreküp olan gövde dolgusunun tamamı bitti. Dolusavak, enerji tüneli, santral binası çalışmaları devam ediyor. İşin fiziki gerçekleşmesi yüzde 73'e ulaştı.

İnşaat çalışmalarının 2022 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.