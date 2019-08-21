Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, aileler arasında çıkan kavgada, 5 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi...
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, aileler arasında çıkan kavgada, 5 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi...

38 dakika önce

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, aileler arasında çıkan kavgada, 5 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, aileler arasında çıkan kavgada, 5 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi..., System.String[]
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, aileler arasında çıkan kavgada, 5 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. - DİYARBAKIR
Diyarbakır, Silvan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:54 Kaynak: İHA
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