90 yaşındaki alzaymır hastası iki gündür kayıp - Son Dakika
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90 yaşındaki alzaymır hastası iki gündür kayıp

07.08.2022 09:50
90 yaşındaki alzaymır hastası iki gündür kayıp

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde alzaymır hastası olduğu belirtilen 90 yaşındaki Zeki Tekin'den iki gündür haber alınamıyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde alzaymır hastası olduğu belirtilen 90 yaşındaki Zeki Tekin'den iki gündür haber alınamıyor.

Alınan bilgilere göre, Silvan ilçesi merkez Kale Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası Zeki Tekin, 6 Ağustos günü öğleden sonra hava almak için dışarı çıktı. Evden uzaklaşan 90 yaşındaki Tekin, bir daha eve geri dönmedi. Ailesi Tekin'den haber alamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine arama çalışması başlatıldığı belirtildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 90 yaşındaki alzaymır hastası iki gündür kayıp - Son Dakika

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