Alınan bilgilere göre, Silvan ilçesi merkez Kale Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası Zeki Tekin, 6 Ağustos günü öğleden sonra hava almak için dışarı çıktı. Evden uzaklaşan 90 yaşındaki Tekin, bir daha eve geri dönmedi. Ailesi Tekin'den haber alamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine arama çalışması başlatıldığı belirtildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 90 yaşındaki alzaymır hastası iki gündür kayıp - Son Dakika

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