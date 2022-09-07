Diyarbakır'da eylem hazırlığında olan teröristlerin korkunç planı bulunan muskanın içinden çıktı - Son Dakika
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Diyarbakır'da eylem hazırlığında olan teröristlerin korkunç planı bulunan muskanın içinden çıktı

07.09.2022 11:58

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 4 terörist, eylem hazırlığındayken yakalandı. Yapılan üst aramasında teröristlerden birinin boynundaki muskada düzenlenecek suikaste ait detaylar bulundu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK ve KCK'nın şehir merkezlerindeki yapılanması YPS'ye yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 gün önce saldırı hazırlığında oldukları belirlenen Ö.F., E.T., İ.S. ve F.S.'nin bulunduğu otomobil durduruldu.

Teröristlerin korkunç planı, üst aramasında bulunan muskada ortaya çıktı

SUİKASTIN YAPILACAĞI YER VE SAAT MUSKADA YAZILI

Yapılan aramada 1 savunma tipi el bombası ve 1 suikast tabancası ele geçirildi. Teröristlerin üzerindeki aramada ise birinin boynundaki muskada, kentte görev yapan 2 polisin araç plakaları, geçiş güzergahları ve geçiş saatleriyle suikastın yapılacağı yerin yazılı olduğu not ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Teröristlerin korkunç planı, üst aramasında bulunan muskada ortaya çıktı
Teröristlerin korkunç planı, üst aramasında bulunan muskada ortaya çıktı
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da eylem hazırlığında olan teröristlerin korkunç planı bulunan muskanın içinden çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da eylem hazırlığında olan teröristlerin korkunç planı bulunan muskanın içinden çıktı - Son Dakika
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