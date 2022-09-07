YAKALANAN TERÖRİSTLERDEKİ MUSKADA 2 POLİSE SUİKAST PLANI ÇIKTI - Son Dakika
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YAKALANAN TERÖRİSTLERDEKİ MUSKADA 2 POLİSE SUİKAST PLANI ÇIKTI

07.09.2022 13:02

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde eylem hazırlığındayken yakalanan 4 teröristin üst aramasında, birinin boynundaki muskada, kentte görevli 2 polise yönelik suikast planı ortaya çıktı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde eylem hazırlığındayken yakalanan 4 teröristin üst aramasında, birinin boynundaki muskada, kentte görevli 2 polise yönelik suikast planı ortaya çıktı.

Silvan ilçesinde terör örgütü PKK ve KCK'nın şehir merkezlerindeki yapılanması YPS'ye yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 2 gün önce saldırı hazırlığında oldukları belirlenen Ö.F., E.T., İ.S. ve F.S.'nin bulunduğu otomobil durduruldu. Yapılan aramada 1 savunma tipi el bombası ve 1 suikast tabancası ele geçirildi. Teröristlerin üzerindeki aramada ise birinin boynundaki muskada, kentte görev yapan 2 polisin araç plakaları, geçiş güzergahları ve geçiş saatleriyle suikastın yapılacağı yerin yazılı olduğu not ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YAKALANAN TERÖRİSTLERDEKİ MUSKADA 2 POLİSE SUİKAST PLANI ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: YAKALANAN TERÖRİSTLERDEKİ MUSKADA 2 POLİSE SUİKAST PLANI ÇIKTI - Son Dakika
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