Hakimlik, diğer iki şüphelinin de adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmasına karar verdi.

İlçede 5 Eylül 'de yol kontrol noktasında yapılan uygulama esnasında gözaltına alınan ve birinin üzerinde kentte görev yapan bazı polislerin bilgilerinin yer aldığı not bulunan 4 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı - Son Dakika

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