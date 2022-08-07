90 yaşındaki kayıp alzaymır hastası iki gün sonra bulundu - Son Dakika
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90 yaşındaki kayıp alzaymır hastası iki gün sonra bulundu

07.08.2022 11:44
90 yaşındaki kayıp alzaymır hastası iki gün sonra bulundu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan alzaymır hastası 90 yaşındaki Zeki Tekin, iki gün sonra bulundu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan alzaymır hastası 90 yaşındaki Zeki Tekin, iki gün sonra bulundu.

Silvan merkez Kale Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası 90 yaşındaki Zeki Tekin, iki gün önce evden çıktıktan sonra haber alınamadı. Ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Tekin, sabah saatlerinde saman işçileri tarafından Silvan'dan yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulundu. 112 Sağlık Ekiplerince alınan Tekin, Silvan Devlet Hastanesinde kontrol amaçlı tedavi altına alındığı belirtildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 90 yaşındaki kayıp alzaymır hastası iki gün sonra bulundu - Son Dakika

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