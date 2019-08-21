Son Dakika Haberleri: Son dakika! Diyarbakır'da 3 aile çatıştı: 1'i kadın 5 kişi öldü, 8 kişi yaralı
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Son dakika! Diyarbakır'da 3 aile çatıştı: 1'i kadın 5 kişi öldü, 8 kişi yaralı

56 dakika önce

Son dakika! Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gelin meselesi yüzünden üç aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Diyarbakır Silvan'da üç ailenin fertleri arasında gelin meselesiyle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i kadın 5 kişi ölürken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Güvenlik güçleri de olayların büyümemesi için bölgede geniş çaplı önlem aldı.

Gökçetevek köyünde ikamet eden Enver Tekin, henüz belirlenemeyen nedenle Poyraz ailesine gelin verdiği kızı Gülşen Poyraz'ı evine getirdi. Bunun üzerine Poyraz ailesi bireyleri Gülşen'i geri almak için Enver Tekin'in evine geldi.

Burada iki aile mensupları arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, bu sırada Narin ailesi mensupları da Tekin ailesine destek için geldi.

ÖLENLERİN VE YARALANANLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Olayda, Aziz Narin (22), Halise Narin, Gökhan Narin (22) ve Edip Oğraş ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Cevat, Felak, Mevlüt, Burak, Münevver ve Cevat Narin ile Teğmen Yapıcı ve Fırat Tekin ise yaralandı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Köy sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri köye giriş çıkışları kapatırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Diyarbakır, Silvan, 3. Sayfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:38 Kaynak: AA
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YORUMLAR (18)
  • misafir: Vurmayı,kırmayı,çarpmayı, yakmayı,yıkmayı talan etmeyi çalmayı kaçak elektrik kullanmayı ilke edinmişlerden başka ne beklenir.Yorum sizin. Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
  • adsız: eyleme geçmiş cehaletten daha korkunç başka bir şey yoktur.. örf ve adetlerinizi bir yana bırakıp oturup konuşarak hiç bir şey çözemiyor musunuz siz ? tüm gücünüz silah mı ? Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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