Diyarbakır'da serinlemek için suya giren genç öldü - Son Dakika
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Diyarbakır'da serinlemek için suya giren genç öldü

30.07.2022 19:52
Diyarbakır'da serinlemek için suya giren genç öldü

Diyarbakır'ın Silvan, Kulp, Hazro ilçeleri arasında bulunan Taşköprü'de suya giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Silvan, Kulp, Hazro ilçeleri arasında bulunan Taşköprü'de suya giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, ailesiyle birlikte Silvan, Kulp, Hazro ilçeleri arasında bulunan Taşköprü'de pikniğe giden 25 yaşındaki Ömer Zeydin, serinlemek için suya girdi. Bir süre haber alınamayan Zeydin, daha sonra su yüzeyine çıktı. Çayda piknik için bulunan sağlıkçılar Zeydin'ne ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Ömer Zeydin'i hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Zeydin'in hayatını kaybettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Hazro, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da serinlemek için suya giren genç öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da serinlemek için suya giren genç öldü - Son Dakika
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