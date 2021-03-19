Diyarbakır'ın soğuk baklavası; siyaset, sanat ve spor dünyasının vazgeçilmezi - Son Dakika

Diyarbakır'ın soğuk baklavası; siyaset, sanat ve spor dünyasının vazgeçilmezi

19.03.2021 10:22

Diyarbakır'ın soğuk baklavası; siyaset, sanat ve spor dünyasının vazgeçilmeziDİYARBAKIR'ın az şerbetli, sütlü, soğutulmuş ve üstüne çikolata parçaları serpiştirilip, sütlü nuriye ile güllaçtan esinlenerek, ortaya çıkarılan soğuk baklavasının Türkiye'nin dört bir yanında müdavimleri artıyor.

Diyarbakır'ın soğuk baklavası; siyaset, sanat ve spor dünyasının vazgeçilmezi

DİYARBAKIR'ın az şerbetli, sütlü, soğutulmuş ve üstüne çikolata parçaları serpiştirilip, sütlü nuriye ile güllaçtan esinlenerek, ortaya çıkarılan soğuk baklavasının Türkiye'nin dört bir yanında müdavimleri artıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a, sanatçı Leman Sam'dan futbolcu Egemen Korkmaz'a kadar çok sayıda tanınmış kişi, soğuk baklava sevenler arasında bulunuyor. 'Soğuk baklava mucidi' Yılmaz Elaldı, son zamanlarda özellikle siyaset, spor ve sanat dünyasından yoğun talep olduğunu belirterek, "Biz de şaşırıyoruz. Çoğu zaman bir günümüz diğer günümüze uymuyor; 2 katı taleple karşılaşıyoruz" dedi.

İlk kez Diyarbakır'da üretilmeye başlanan ardından lezzetiyle tatlıseverlerin gözdesi haline gelince Türkiye'nin her yerinde üretilen soğuk baklavanın ünü yayıldı. Az şerbetli, sütlü, soğutulmuş ve üstüne çikolata parçaları serpiştirilip, sütlü nuriye ve güllaçtan esinlenerek, ortaya çıkarılan soğuk baklavanın Türkiye'nin dört bir yanında müdavimleri artıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a, Leman Sam, İzzet Yıldızhan, Ebru Akel, Bedia Akartürk ve Ivana Sert'ten futbolcu Egemen Korkmaz'a kadar çok sayıda tanınmış kişi, soğuk baklavanın müdavimleri arasında bulunuyor.

'2 YILLIK AR-GE İLE ORTAYA ÇIKADIK, ÖZEL FORMÜLÜMÜZ VAR'

'Soğuk baklavanın mucidi' Yılmaz Elaldı, soğuk baklavayı 2 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından ortaya çıkardıktan sonra tescillediklerini ve dünya geneli patent başvurusu yaptıklarını söyledi. Bu tadı elde etmek için özel formül geliştirdiklerini aktaran Elaldı, "Soğuk baklavamız özel ürünümüz. Özen göstererek soğuk baklavayı çıkardık. Bir seferde ortaya çıkan bir ürün değil 2 yıllık Ar-Ge çalışması sonucunda ortaya çıkardığımız bir ürün oldu. Piyasaya sürdükten sonra soğuk baklava tescilini alan tek firma olduk, dünya geneli için de patent başvurusu yaptık. Normal baklava gibi hamuru, fıstığı, tereyağı gibi malzemeler, ustalarımızın hünerli elleriyle buluşuyor. Tabi bizim özel reçetemiz, formülümüz var. Aynı zamanda soğuk baklavanın soğuk bir şekilde Türkiye'nin her tarafına ulaşması için altyapısını oluşturduk. Soğuk baklavayı ortaya çıkardıktan sonra farklı çeşitlerini de üretmeye başladık; fıstıklı, cevizli, bademli, çikolatalı gibi. Hala yeni çeşitler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'MÜTHİŞ TALEP VAR, BİZ DE ŞAŞIRIYORUZ'

Son zamanlarda özellikle siyaset, spor ve sanat dünyasından yoğun talep olduğunu belirten Elaldı, "Bu ürünümüze özellikle siyaset, spor ve sanat dünyasından müthiş bir talep var. Biz de şaşırıyoruz bazen. Çoğu zaman bir günümüz, diğer günümüze uymuyor; 2 katı taleple karşılaşıyoruz. Özellikle sporcular, bu ürünü yemeden maça çıkmıyor neredeyse çünkü enerji patlaması yaşıyorlar. Bu ürünü yiyen, maçta galip geliyor, diyebilirim. Bu ürünü yiyen bir daha başka bir baklava yemez, diye düşünüyorum. Şeker hastaları bile soğuk baklavayı yemeye başladı. Doğal, organik ürünlerle ürettiğimiz için şeker hastalarını da hiç rahatsız etmez. Türkiye'de tüketilen soğuk baklavanın yüzde 50'sini biz satıyoruz. İnanın yetiştiremiyoruz" dedi.

Diyarbakır'ın soğuk baklavası; siyaset, sanat ve spor dünyasının vazgeçilmezi
Diyarbakır'ın soğuk baklavası; siyaset, sanat ve spor dünyasının vazgeçilmezi
Diyarbakır'ın soğuk baklavası; siyaset, sanat ve spor dünyasının vazgeçilmezi
Diyarbakır'ın soğuk baklavası; siyaset, sanat ve spor dünyasının vazgeçilmezi
Diyarbakır'ın soğuk baklavası; siyaset, sanat ve spor dünyasının vazgeçilmezi
Diyarbakır'ın soğuk baklavası; siyaset, sanat ve spor dünyasının vazgeçilmezi
Diyarbakır'ın soğuk baklavası; siyaset, sanat ve spor dünyasının vazgeçilmezi
Diyarbakır'ın soğuk baklavası; siyaset, sanat ve spor dünyasının vazgeçilmezi
Diyarbakır'ın soğuk baklavası; siyaset, sanat ve spor dünyasının vazgeçilmezi
Diyarbakır'ın soğuk baklavası; siyaset, sanat ve spor dünyasının vazgeçilmezi
Diyarbakır'ın soğuk baklavası; siyaset, sanat ve spor dünyasının vazgeçilmezi
Diyarbakır'ın soğuk baklavası; siyaset, sanat ve spor dünyasının vazgeçilmezi
Diyarbakır'ın soğuk baklavası; siyaset, sanat ve spor dünyasının vazgeçilmezi
Diyarbakır'ın soğuk baklavası; siyaset, sanat ve spor dünyasının vazgeçilmezi
Diyarbakır'ın soğuk baklavası; siyaset, sanat ve spor dünyasının vazgeçilmezi

Sütlü Nuriye, Diyarbakır, Siyaset, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın soğuk baklavası; siyaset, sanat ve spor dünyasının vazgeçilmezi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu Alex de Souza'dan büyük sürpriz! Antrenörlük kariyeri resmen başlıyor Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağmur uyarısı Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'ten çıkmıyorum Meksika ve Iğdır'ın ortak geleneği: Ölüler Bayramı
Merkez Bankası TL swap faizini yüzde 19'a yükseltti Merkez Bankası TL swap faizini yüzde 19'a yükseltti         
10:57
Hasan Şaş havalimanındaki kavgayla ilgili konuştu: Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim Hasan Şaş havalimanındaki kavgayla ilgili konuştu: Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim         
10:34
İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak şirketler 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi ödemeyecek İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacak şirketler 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisi ödemeyecek         
10:31
Anayasa Mahkemesi Başkanı, HDP'ye kapatma davasına raportör görevlendirdi Anayasa Mahkemesi Başkanı, HDP'ye kapatma davasına raportör görevlendirdi         
10:19
Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "Canı çıkasıca dernek" diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı         
10:05
Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi         
09:48
Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu         
09:42
Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne? Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne?         
09:13
Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak         
08:00
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı         
07:39
Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti         
23:46
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 11:05:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'ın soğuk baklavası; siyaset, sanat ve spor dünyasının vazgeçilmezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei