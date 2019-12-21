Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi'ne Kaymakam Abdullah Çiftçi, kayyum olarak atandı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi'ne Kaymakam Abdullah Çiftçi, kayyum olarak atandı. - Son Dakika

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi'ne Kaymakam Abdullah Çiftçi, kayyum olarak atandı.

6 saat önce

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi'ne Kaymakam Abdullah Çiftçi, kayyum olarak atandı.

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi'ne Kaymakam Abdullah Çiftçi, kayyum olarak atandı., System.String[]

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi'ne Kaymakam Abdullah Çiftçi, kayyum olarak atandı. - DİYARBAKIR

Abdullah Çiftçi, Diyarbakır, Sur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Diyarbakır'da Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı
Kuyumcu esnafı dilenciliği bitirecek bir çözüm buldu Genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi Başka erkekle ilişki yaşayan annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
15:19 Sancaktepe'de minibüs ile otomobil birbirine girdi: 5 yaralı - Son Dakika Haber
15:18 Kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü - Son Dakika Haber
15:14 Barışmaya geldi kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika Haber
15:10 Yaşlı adam evinin önündeki aracın içinde ölü bulundu - Son Dakika Haber
15:09 Çalışmayan aracın altındaki civatayı gördü, eğilip bakınca şok oldu - Son Dakika Haber
13:44 Başka erkekle ilişki yaşayan annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü - Son Dakika Haber
13:30 Genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 15:30:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi'ne Kaymakam Abdullah Çiftçi, kayyum olarak atandı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]