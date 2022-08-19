Diyarbakır'da 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

19.08.2022 12:35
Diyarbakır'da 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 115 kilo 950 gram kubar esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 115 kilo 950 gram kubar esrar ele geçirildi. Olaya ilişkin üç şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; Sur ilçesinde bulunan bir köy civarında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını değerlendiren ekipler, harekete geçti. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar sonucu, bir ikamete yaklaşık 100 metre mesafede stabilize yolun alt kısmında bulunan çukur alanda 10 adet çuval içerisinde 202 paket halinde 115 kilo 950 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Operasyonu genişleten ekipler, ele geçirilen esrar maddesinin satışını V.T., Y,Ş. ve B.A.'nın yaptığını tespit ederek gözaltına alındı. Şüpheliler V.T., Y,Ş. ve B.A. emniyet müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilerek "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan tutuklandı. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Sur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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