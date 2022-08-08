Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ara sokakta kapkaç yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Alınan bilgilere göre, Sur ilçesi Lalebey Mahallesinde bulunan bir ara sokakta 2 şüpheli, 31 Temmuz günü bir eve giren kadınları gözüne kestirdi. Şüpheliler, daha sonra bir kadının elinden telefonunu alarak kayıplara karıştı. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla 2 şüphelinin M.T. ve F.K. olduğunu tespit etti. Birkaç saat içeresinde eş zamanlı operasyonla yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından adli mercilere teslim edildi. - DİYARBAKIR