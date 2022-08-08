Ara sokakta kapkaç yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Ara sokakta kapkaç yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

08.08.2022 17:23
Ara sokakta kapkaç yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ara sokakta kapkaç yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ara sokakta kapkaç yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Alınan bilgilere göre, Sur ilçesi Lalebey Mahallesinde bulunan bir ara sokakta 2 şüpheli, 31 Temmuz günü bir eve giren kadınları gözüne kestirdi. Şüpheliler, daha sonra bir kadının elinden telefonunu alarak kayıplara karıştı. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla 2 şüphelinin M.T. ve F.K. olduğunu tespit etti. Birkaç saat içeresinde eş zamanlı operasyonla yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından adli mercilere teslim edildi. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Hisarcık, Sur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ara sokakta kapkaç yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ara sokakta kapkaç yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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