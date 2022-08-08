Kadının konuştuğu sırada cep telefonunu alıp kaçan 2 kapkaççı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadının konuştuğu sırada cep telefonunu alıp kaçan 2 kapkaççı yakalandı

08.08.2022 17:34
Kadının konuştuğu sırada cep telefonunu alıp kaçan 2 kapkaççı yakalandı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde bir kadının, misafirliğe gittikleri evin kapısından girerken konuştuğu cep telefonunu alıp kaçan şüpheli ile yanındaki kişi, yakalandı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde bir kadının, misafirliğe gittikleri evin kapısından girerken konuştuğu cep telefonunu alıp kaçan şüpheli ile yanındaki kişi, yakalandı. Kapkaç anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sur ilçesi Lalebey Mahallesi'nde 31 Temmuz günü 2 kişi, yolda yürüyen 5 kadını takibe aldı. Misafirliğe gittikleri girişi tarihi yapı olan evin kapısına yaklaşan kadınlardan birinin konuştuğu telefon, arkadan yaklaşan şüphelilerden biri tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Kadınların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kadınların ifadesine başvurup, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler M.T ve F.K.'yi kısa sürede yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinden ardından adliyeye sevk edildi.


YORUMLAR
500
Ara sokakta kapkaç yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı Ara sokakta kapkaç yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu Diyarbakır'da serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu
Kaynak: DHA

Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadının konuştuğu sırada cep telefonunu alıp kaçan 2 kapkaççı yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:28 Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın göğüs dekolteli pozu ilgi çekti! İlk yorum sevgilisinden geldi
17:16 Fenerbahçe'nün ünlü taraftarı Beşiktaşlı mı olacak? Güzel fenomenden istekleri duyanları gülümsetti
17:14 Yıllar onu hiç değiştirmemiş! Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı rolünde oynayan Müge Ulusoy, düzgün fiziğiyle beğeni topluyor
17:01 2023 seçimleri öncesi yeni bir parti daha kuruldu: Milliyetçi Sol Parti
16:55 Fenerbahçe resmen duyurdu! 10 numaralı forma Arda Güler'e verildi
16:56 Usta oyuncu Defne Yalnız: Parmağıma hiç fuhuş yüzüğü takmadım, bunun da onurunu ve rahatlığını yaşıyorum
16:51 Hollanda'da Türk fırtınası! Burak Yılmaz, Fortuna Sittard formasıyla çıktığı ilk maçta enfes bir frikik attı
16:47 İstanbul'da pitbullu saldırı faillerinden 2'si serbest bırakıldı: Kardeşimin kulağını kaybetme ihtimali yüzde 90
16:38 Milyonların beklediği haber! İptal edilen KPSS'de yeni takvim belirlendi
16:24 Ukraynalı drone meraklıları bomba yüklü İHA geliştirdi! Rus kuvvetlerini püskürtmek için kullanılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 17:34:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kadının konuştuğu sırada cep telefonunu alıp kaçan 2 kapkaççı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement