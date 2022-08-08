Sur ilçesi Lalebey Mahallesi 'nde 31 Temmuz günü 2 kişi, yolda yürüyen 5 kadını takibe aldı. Misafirliğe gittikleri girişi tarihi yapı olan evin kapısına yaklaşan kadınlardan birinin konuştuğu telefon, arkadan yaklaşan şüphelilerden biri tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Kadınların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kadınların ifadesine başvurup, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler M.T ve F.K.'yi kısa sürede yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinden ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kadının konuştuğu sırada cep telefonunu alıp kaçan 2 kapkaççı yakalandı - Son Dakika

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