Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

19.08.2022 13:58
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Sur ilçesinde stabilize yolun alt kısmında bulunan çukur alanda 115 kilo 950 gram kubar esrar bulundu.

Ekipler, ele geçirilen esrarın satışını yaptıkları iddiasıyla V.T, Y.Ş. ve B.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

YORUMLAR
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Diyarbakır'da 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi Diyarbakır'da 115 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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