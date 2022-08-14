Olay, 11 Ağustos'ta meydana geldi. Bağıvar Mahallesi'nde oturan 10'u çocuk 20 tarım işçisi, ilaçlama yapılan kırsal Kartaltepe Mahallesi'ndeki pamuk tarlasına çapaya gitti. İşçiler, bir süre sonra mide bulantısı şikayetinde bulundu. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 20 tarım işçisi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin solunum yoluyla tarım ilacından zehirlendikleri anlaşıldı. Yaşları 15 ile 25 arasında değişen 20 işçinin 10'u çocuk bölümünde, diğerleri ise yetişkin kısmında tedavi altına alındı. 48 saat gözlem altında tutulan işçiler, daha sonra taburcu edildi.

Kaynak: DHA

Bağıvar, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pamuk tarlasında zehirlenen 20 tarım işçisi taburcu edildi - Son Dakika

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