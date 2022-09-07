Diyarbakır'da inşaat alanında gezen vatandaş kazaya neden oldu: 2 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da inşaat alanında gezen vatandaş kazaya neden oldu: 2 yaralı

07.09.2022 13:37
Diyarbakır'da inşaat alanında gezen vatandaş kazaya neden oldu: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde inşaat alanında gezen vatandaş, alanda üstünde çalışma yürütülen iskelenin çökmesine neden oldu.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde inşaat alanında gezen vatandaş, alanda üstünde çalışma yürütülen iskelenin çökmesine neden oldu. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Sur ilçesi Fatih Paşa Mahallesi'nde tarihi bir yapıda çalışanlar alanda çalışma yürüttüğü sırada bir vatandaş, alanda gezinmeye başladı. Vatandaşın geçtiği alandan iskelenin ve taşın düşmesi sonucu H.Y. ve V.G. yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla da yaralılar alandan çıkartıldı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra tedbir amacıyla hastaneye sevklerini sağladı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Sur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da inşaat alanında gezen vatandaş kazaya neden oldu: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da inşaat alanında gezen vatandaş kazaya neden oldu: 2 yaralı - Son Dakika
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