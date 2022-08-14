Otopark girişinde 'yük indirme' kavgası: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Otopark girişinde 'yük indirme' kavgası: 1 ölü

14.08.2022 17:41
Otopark girişinde 'yük indirme' kavgası: 1 ölü

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde otopark işletmecileri ile otopark girişinde yük indiren grup arasında çıkan silahlı kavgada Yakup İlyas Bozkurt (22) hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde otopark işletmecileri ile otopark girişinde yük indiren grup arasında çıkan silahlı kavgada Yakup İlyas Bozkurt (22) hayatını kaybetti.

Olay, 12 Ağustos'ta öğle saatlerinde Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup otopark girişinde yük indirmeye başladı. Bu sırada otopark işletmecileri, girişi engelledikleri gerekçesiyle yük indirenlere tepki gösterdi. Çıkan kavgada tabancadan ateşlenen mermi, otopark görevlisi Yakup İlyas Bozkurt'a isabet etti. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bozkurt, burada hayatını kaybetti. Olay sonrası kameralara yansırken, silahlı kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
Pamuk tarlasında zehirlenen 20 tarım işçisi taburcu edildi Pamuk tarlasında zehirlenen 20 tarım işçisi taburcu edildi Ev sahibi kiracı cinayetinde 1 kişi tutuklandı Ev sahibi kiracı cinayetinde 1 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA

İlyas Bozkurt, Bozkurt, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otopark girişinde 'yük indirme' kavgası: 1 ölü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:27 Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz
17:01 Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı
16:59 7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı
16:31 Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı da kadrosuna katıyor! Prensip anlaşmasına varıldı
16:24 Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçerek 31 dereceye ulaştı
15:44 Valencia'nın bonservis inadı kırıldı! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya çok yakın
15:37 Maltepe'deki öğrenci yurtlarında Arap mültecilerin bedava kaldığı iddiasına KYK'dan cevap: Mülteci değil, bilim insanları
15:20 Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kaymakam, tutukluluğu devam ederken yeni görevine atandı
15:02 Bir dönem güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Oyuncu Sanem Çelik yıllar sonra ortaya çıktı
15:01 Twitch yayıncısı Jay Streazy, İstanbul'da canlı yayın yaptığı esnada çiçek satmaya çalışan bir çocuk tarafından ısırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 17:41:40. #1.13#
SON DAKİKA: Otopark girişinde 'yük indirme' kavgası: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement