Olay, 12 Ağustos'ta öğle saatlerinde Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup otopark girişinde yük indirmeye başladı. Bu sırada otopark işletmecileri, girişi engelledikleri gerekçesiyle yük indirenlere tepki gösterdi. Çıkan kavgada tabancadan ateşlenen mermi, otopark görevlisi Yakup İlyas Bozkurt'a isabet etti. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bozkurt, burada hayatını kaybetti. Olay sonrası kameralara yansırken, silahlı kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Otopark girişinde 'yük indirme' kavgası: 1 ölü - Son Dakika

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