Üzerine kaya düşen işçiyi, AFAD ekibi kurtardı - Son Dakika
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Üzerine kaya düşen işçiyi, AFAD ekibi kurtardı

07.09.2022 15:48
Üzerine kaya düşen işçiyi, AFAD ekibi kurtardı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, restorasyon çalışmaları sırasında üzerine kaya düşen işçi, AFAD ekibi tarafından kurtarıldı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, restorasyon çalışmaları sırasında üzerine kaya düşen işçi, AFAD ekibi tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesi Fatih Paşa Mahallesi'nde, restorasyon çalışmasının sürdüğü alanda meydana geldi. İşçinin üzerine, 2 katlı iskeleden kaya düştü. Kayanın altında sıkışan ismi öğrenilmeyen işçi, kurtarılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen AFAD ekibi, işçiyi sıkıştığı yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


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'ATM kartı yuttu' yalanıyla dolandırıcılık yaptılar 'ATM kartı yuttu' yalanıyla dolandırıcılık yaptılar
Kaynak: DHA

Fatih, AFAD, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üzerine kaya düşen işçiyi, AFAD ekibi kurtardı - Son Dakika

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