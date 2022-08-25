Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu

Sur ilçesi Fiskaya Caddesi'nde Üniversite Köprüsü'nün altından geçen Dicle Nehri'ne serinlemek için giren 12 yaşlarındaki erkek çocuğu, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD , Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla çocuğun cesedi bulunarak sudan çıkarıldı.Yapılan incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni, kimlik tespiti ve otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: DHA

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