Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu - Son Dakika
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Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu

25.08.2022 16:55
Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu. Çocuğun cansız bedeni, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Sur ilçesi Fiskaya Caddesi'nde Üniversite Köprüsü'nün altından geçen Dicle Nehri'ne serinlemek için giren 12 yaşlarındaki erkek çocuğu, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla çocuğun cesedi bulunarak sudan çıkarıldı.Yapılan incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni, kimlik tespiti ve otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


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Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Diyarbakır, Dicle, Sur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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