Yolunu bulamayan görme engelli vatandaşa polisten yardım eli - Son Dakika
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Yolunu bulamayan görme engelli vatandaşa polisten yardım eli

20.08.2022 10:04
Yolunu bulamayan görme engelli vatandaşa polisten yardım eli

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yolunu kaybeden görme engelli vatandaşın imdadına trafik polisi ekiplerinden yardım gecikmedi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yolunu kaybeden görme engelli vatandaşın imdadına trafik polisi ekiplerinden yardım gecikmedi.

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde yolunu kaybeden görme engelli bir vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti. Cadde ortasında araçların önüne atladığını gördükleri engelli vatandaşın koluna girerek araç trafiğini yavaşlattıktan sonra gideceği yere kadar eşlik eden trafik polisi çevredekilerin beğenisini alarak iç ısıtan görüntüler oluştu. O an vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt alıntına alındı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Sur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolunu bulamayan görme engelli vatandaşa polisten yardım eli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolunu bulamayan görme engelli vatandaşa polisten yardım eli - Son Dakika
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