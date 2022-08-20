Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde yolunu kaybeden görme engelli bir vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti. Cadde ortasında araçların önüne atladığını gördükleri engelli vatandaşın koluna girerek araç trafiğini yavaşlattıktan sonra gideceği yere kadar eşlik eden trafik polisi çevredekilerin beğenisini alarak iç ısıtan görüntüler oluştu. O an vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt alıntına alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Sur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yolunu bulamayan görme engelli vatandaşa polisten yardım eli - Son Dakika

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