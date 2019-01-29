Diyarbakır'ın Takımları Kazanamadı

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup takımlarından Yolspor, kendi sahasında Muş
Menederespor'a 1-0 mağlup oldu. Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmada beklenen sonucu alamayan Yolspor, ligdeki kötü gidişini sürdürdü. Bağlar
Belediyespor ise Yüksekova
Belediyespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak, haftayı 1 puanla tamamladı. Bağlar Belediyespor'un 21 puanla 7'nci sırada yer aldığı grupta, Yolspor 13 puanla 12'nci sırada yer alıyor. Ağrı
1970 Spor'un 38 puanla lider olduğu grupta, Bağlar Belediyespor lideri konuk edecek. Kırmızı siyahlı ekip, Ağrı 1970 Spor ile 3 Şubat Pazar günü kendi sahasında karşılaşacak. Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanacak karşılaşma saat 13: 00'de başlayacak. Yolspor ise ligin en alt sırasında yer alan Ağrı Gençlerbirliği
ile deplasmanda karşılaşacak. Bu karşılaşmada 3 Şubat Pazar günü oynanacak. Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta 3 Şubat Pazar günü oynanacak 16. hafta maçlarının programı şöyle; 13: 00 Muş Menderes
Spor-1960 Silopi
Spor, 13: 00 1955 Batman
BLD.- Bitlis
Özgüzeldere, 13: 00 Erciş
Gençlik BLD.-Yüksekova Belediyespor, 13: 00 Bağlar Belediyespor-Ağrı 1970 Spor, 13: 00 K.Yıldırımspor-12 Bingöl
Spor, 13: 00 Ağrı Gençlerbirliği Spor- Diyarbakır
Yolspor, 13: 00 Mardin
B.Ş Belediyespor- Siirt
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