Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Takımları Kazanamadı

Diyarbakır'ın Takımları Kazanamadı

1 saat önce

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup takımlarından Yolspor, kendi sahasında Muş Menederespor'a 1-0 mağlup oldu.

Diyarbakır'ın Takımları Kazanamadı, System.String[]
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup takımlarından Yolspor, kendi sahasında Muş Menederespor'a 1-0 mağlup oldu. Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmada beklenen sonucu alamayan Yolspor, ligdeki kötü gidişini sürdürdü. Bağlar Belediyespor ise Yüksekova Belediyespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak, haftayı 1 puanla tamamladı. Bağlar Belediyespor'un 21 puanla 7'nci sırada yer aldığı grupta, Yolspor 13 puanla 12'nci sırada yer alıyor.

Ağrı 1970 Spor'un 38 puanla lider olduğu grupta, Bağlar Belediyespor lideri konuk edecek. Kırmızı siyahlı ekip, Ağrı 1970 Spor ile 3 Şubat Pazar günü kendi sahasında karşılaşacak. Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanacak karşılaşma saat 13: 00'de başlayacak. Yolspor ise ligin en alt sırasında yer alan Ağrı Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. Bu karşılaşmada 3 Şubat Pazar günü oynanacak. Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta 3 Şubat Pazar günü oynanacak 16. hafta maçlarının programı şöyle; 13: 00 Muş Menderes Spor-1960 Silopi Spor, 13: 00 1955 Batman BLD.- Bitlis Özgüzeldere, 13: 00 Erciş Gençlik BLD.-Yüksekova Belediyespor, 13: 00 Bağlar Belediyespor-Ağrı 1970 Spor, 13: 00 K.Yıldırımspor-12 Bingöl Spor, 13: 00 Ağrı Gençlerbirliği Spor- Diyarbakır Yolspor, 13: 00 Mardin B.Ş Belediyespor- Siirt İl Özel İdaresi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

Bağlar, Ağrı, Muş, Diyarbakır, Spor
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