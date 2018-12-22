Diyarbakır'ın Takımları Start Veriyor
1 saat önce
Diyarbakır'ın profesyonel futbol liglerinde mücadele eden takımları devre arası hazırlıklarına başlıyor.
Diyarbakır
'ın profesyonel futbol liglerinde mücadele eden takımları devre arası hazırlıklarına başlıyor.
Amed Sportif Faaliyetler ile Diyarbekirspor'da devre arası hazırlıkları start alıyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak kötü sonuçlar nedeniyle ligin ilk yarısını 25 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Diyarbekirspor, ikinci yarı hazırlıklarına bugün start verecek. Ligin ilk yarısının ardından futbolcularına izin veren Amed Sportif Faaliyetler ile ve Diyarbekirspor'da gözler ikinci yarıya çevrildi. İki takım da önce Diyarbakır'da ön çalışma yapacak ve daha sonra kamp için Antalya
'ya gidecek. İki takım da önce Diyarbakır'da top başı yapacak, daha sonra iki haftalık kamp için Antalya'nın yolunu tutacak.
Amed Sportif Faaliyetler, ikinci yarı hazırlıklarına pazartesi kendi tesislerinde başlayacak ve bir haftalık çalışmadan sonra Antalya'ya gidecek.
Bugün ikinci yarı hazırlıklarına Diyarbakır'da başlayacak olan Diyarbekirspor'da bir haftalık çalışmadan sonra yılbaşının ardından Antalya'ya giderek burada iki haftalık kamp yapacak. Her iki takım da Antalya kampı sırasında hem özel maçlar yapacak, hem de transfer çalışmalarını gerçekleştirecek. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:47 Kaynak: İHA
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