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DİYARBAKIR'IN TARİHİ İLÇESİNDE 44 METRUK YAPI YIKILIYOR - Son Dakika

DİYARBAKIR'IN TARİHİ İLÇESİNDE 44 METRUK YAPI YIKILIYOR

25.06.2021 12:17

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde bulunan 44 metruk yapının yıkımına başlandı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde bulunan 44 metruk yapının yıkımına başlandı. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Boş arazileri de çocuk oyun parklarıyla yeşil alanlarla ilçemizin daha yaşanılabilir hale getirilmesi noktasında çalışmalara devam edeceğiz dedi.

Sur'a bağlı Alipaşa Mahallesi'ndeki metruk yapıların, genel asayişi ve güvenliği etkilemesi nedeniyle yıkılmasına karar verildi. Bölgede 44 metruk yapının yıkımına başlanırken, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Suriçi'nin tescilli alan olması nedeniyle bina yıkmanın da yapmanın da zor olduğunu belirtti. Kaymakam Çiftçi, şöyle konuştu

İlçemiz, kadim bir ilçe. 33 medeniyetin yaşadığı bir alan ve çok eski ilçe olması itibarıyla hem tarihi tescilli yapıların çokluğu hem de ekonomik ömrünü tamamlayan yapıların çokluğu dolasıyla zaman zaman sıkıntılar yaşıyor olabiliyoruz. Bu sıkıntılardan bazıları da metruk, vasıfsız duruma düşen yapıların hem çevreye bıraktıkları kötü etki, genel asayişi, genel güvenliği etkilemeleri ve çevresel etkileri itibariyle ilçemize önemli bir sıkıntı oluşturmalarıydı. Bu sorun üzerinde yaklaşık 3 yıldır çalışıyoruz. Burada bina yıkmak da zor, yapmak da zor çünkü Suriçi tescilli bir alan. Yaptığınız her işlemin sonucundan veya öncesinden koruma kurullarından izin almanız gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer paydaş kurumlarla mutlaka koordinasyon içinde olmanız gerekiyor. Sur ilçemizin de en önemli sorunlarından biri olan metruk bina sorununu çözme noktasında 3 yıldır çalıştık ve neticeye vardık. Geçtiğimiz ay içinde ihalesini yaptık ve 1'inci etap 44 binadan oluşan metruk yapıları yıkmaya başladık.

'HER SOKAĞI GÜVENLİ HALE GETİRECEĞİZ'

Sur'da metruk bina kalmayana kadar yıkım işlemlerini sürdüreceklerini kaydeden Kaymakam Çiftçi, ilçenin her sokağını güvenli hale getireceklerini belirterek, şunları söyledi

Bu etaplar devam edecek, Sur içinde metruk bina kalmayana kadar yıkım işlemlerimiz devam edecek. İlçemizin her sokağını, güvenli sokak haline getirmek istiyoruz. Her sokağı, yaşanılabilir sokak haline getirmek istiyoruz. Metruk binaların çevreye oluşturduğu olumsuz etkileri kaldırmak istiyoruz çünkü bu metruk binalarda zaman zaman uyuşturucu ve benzeri genel güvenliği etkileyecek önemli sıkıntılar oluşabiliyordu. Bu yönden vatandaşlardan sıkça şikayet alıyorduk ve çok şükür bugün itibarıyla artık bu sorunun üstünden geliyoruz. Sur ilçemizde ilk etapta 44 bina olmak üzere Sur içinde genel güvenliği ve asayişi tehdit eden ve metruk duruma gelen bütün binaların yıkımını gerçekleştireceğiz. Kısa süre içinde bu metruk yapıları ortadan kaldıracağız ve kaldırdığımız boş hale gelen arazileri de çocuk oyun parklarıyla yeşil alanlarla Sur ilçemizi daha yaşanılabilir hale getirilmesi noktasında çalışmalara devam edeceğiz.

DİYARBAKIR'IN TARİHİ İLÇESİNDE 44 METRUK YAPI YIKILIYOR
DİYARBAKIR'IN TARİHİ İLÇESİNDE 44 METRUK YAPI YIKILIYOR
DİYARBAKIR'IN TARİHİ İLÇESİNDE 44 METRUK YAPI YIKILIYOR
DİYARBAKIR'IN TARİHİ İLÇESİNDE 44 METRUK YAPI YIKILIYOR
DİYARBAKIR'IN TARİHİ İLÇESİNDE 44 METRUK YAPI YIKILIYOR
DİYARBAKIR'IN TARİHİ İLÇESİNDE 44 METRUK YAPI YIKILIYOR
DİYARBAKIR'IN TARİHİ İLÇESİNDE 44 METRUK YAPI YIKILIYOR
DİYARBAKIR'IN TARİHİ İLÇESİNDE 44 METRUK YAPI YIKILIYOR
DİYARBAKIR'IN TARİHİ İLÇESİNDE 44 METRUK YAPI YIKILIYOR
DİYARBAKIR'IN TARİHİ İLÇESİNDE 44 METRUK YAPI YIKILIYOR

Hisarcık, oyunlar, Çiftçi, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'IN TARİHİ İLÇESİNDE 44 METRUK YAPI YIKILIYOR - Son Dakika


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