Diyarbakır'ın Tarihi Mekanlarında Ünlü Mankenlerle Defile - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Tarihi Mekanlarında Ünlü Mankenlerle Defile

11.05.2022 18:02

Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında aralarında ünlü mankenlerin de yer aldığı bir defile yapıldı. Tülin Şahin ve Demet Şener'in de olduğu 25 mankenin, On Gözlü Köprü, Keçi Burcu ve Cemil Paşa Konağı'nda gerçekleştirdiği defilenin ardından güvercin uçuruldu. Defilenin ardından hazırlanacak olan klip, 50 ülke televizyonunda yayınlanacak.

EDDA SÖNMEZ

 

Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında aralarında ünlü mankenlerin de yer aldığı bir defile yapıldı. Tülin Şahin ve Demet Şener'in de olduğu 25 mankenin, On Gözlü Köprü, Keçi Burcu ve Cemil Paşa Konağı'nda gerçekleştirdiği defilenin ardından güvercin uçuruldu. Defilenin ardından hazırlanacak olan klip, 50 ülke televizyonunda yayınlanacak.

Diyarbakır'ın tarihi ve turistik alanları arasında yer alan On Gözlü Köprü, Cemil Paşa Konağı ve Keçi Burcu, dijital platform defilesinin çekimlerine ev sahipliği yaptı. Aralarında Tülin Şahin, Demet Şener, Zeynep Sever Demirel, Buse İskenderoğlu, Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan, Şira Sahilli, Deren Talu, Derin Talu ve Madelein Sarıkabadayı'nın da olduğu 25 manken, koreograf Yasin Soy eşliğinde gerçekleştirilen çekimlerde görev aldı.

Defile ile ilgili hazırlanacak klibin, 50 ülke televizyonlarında gösterileceği ve Diyarbakır'ın turizmine önemli katkı sunacağı belirtildi. Projeyi yürüten modacı Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, daha önce Doğubayazıt ve Kapadokya'da da böyle defileler düzenlediklerini ve beğeni topladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ülkemizin en güzel köşelerinden biri olan Diyarbakır'ın tarihi ve turistik güzelliklerini moda aracılığıyla dünyaya göstermeyi planlıyoruz. Yaptığımız çalışmanın şehrin tanıtımına ve ticari kalkınmasına destek olacağına inanıyoruz. Defile çekimleri yaklaşık 50 ülke televizyonlarında gösterilecek. Biz sadece bir moda etkinliği değiliz, aynı zamanda ülkemizi dünyaya tanıtan da organizasyonuz. Bir yandan Diyarbakır'ın güzelliklerini gösteren bir yandan da Diyarbakır'ın tarihi özelliklerini gösteren bir sunum niteliğinde çekim yapıyoruz. Bunun bir sosyal sorumluluk olarak adlandırıyoruz. Çünkü firmamız yüz milyonlarca insana ulaşabilen büyülü bir gücü kullanıyor. Modanın gücünü kullanıyor ve biz bunu bir misyon olarak görüyoruz. Moda bir kültürel sanatsal etkinliktir. Bizlerden desteğini esirgemeyen Diyarbakır Valimiz Sayın Münir Karaloğlu'na da ev sahiplikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Diyarbakır görülmeye değer bir yer. Ben Doğubayazıtlıyım. Önceki defilemizi orada gerçekleştirdik. İlgi duyulan bir defile olmuştu. O defilenin ardından yine memleketim diye adlandırabileceğim Diyarbakır'da da aynı etkiyi yaratmak istiyorum." 

"İLK DEFA GELİYORUM"

Diyarbakır'a ilk kez geldiğini söyleyen Demet Şener, "Çok mutluyum. Böyle bir projenin içinde bulunmaktan gurur duyuyorum. Bu projenin nerelere gittiğini ve ne şekilde ülkemizi tanıttığını da çok iyi bildiğim için bu beni daha da mutlu ediyor. O yüzden ne kadar insana ulaşırsak Türkiye'nin, ülkemizin güzelliklerini ne kadar çok insana gösterirsek bizler o kadar mutlu oluruz" dedi.

"HER SEFERİNDE AYNI SICAKLIK"

Tülin Şahin ise daha önce birkaç kez Diyarbakır'a geldiğini belirterek, "Her seferinde aynı sıcaklık ve güzellik ile karşılaştık. O yüzden tekrardan çok teşekkür ediyorum herkese. Hikmet beyler burada çok güzel bir şey yapıyorlar. Modanın güzelliğinin gücünü, turizmin güzelliğinin gücünü, Türkiye'nin güzelliğini ve gücünü hepsini bir araya koyup bütün dünyaya sunuyorlar. Burada olmak çok güzel" dedi.

Diyarbakır'ın Tarihi Mekanlarında Ünlü Mankenlerle Defile
Diyarbakır'ın Tarihi Mekanlarında Ünlü Mankenlerle Defile
Diyarbakır'ın Tarihi Mekanlarında Ünlü Mankenlerle Defile
Diyarbakır'ın Tarihi Mekanlarında Ünlü Mankenlerle Defile

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Togo Cumhuriyeti, Münir Karaloğlu, Tülin Şahin, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın Tarihi Mekanlarında Ünlü Mankenlerle Defile - Son Dakika


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