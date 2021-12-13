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Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını sis kapladı - Son Dakika

Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını sis kapladı

13.12.2021 13:28

Diyarbakır'da etkili olan sis, kentteki tarihi mekanların çevresinde yoğunlaştı.

Diyarbakır'da etkili olan sis, kentteki tarihi mekanların çevresinde yoğunlaştı.

Kentte dün akşamdan bu yana etkili olan sis, trafikte görüş mesafesini düşürürken, yüksek kesimlerde ise güzel manzaralar oluşturdu.

Sis nedeniyle kentin tarihi ve kültürel değerlerinin yer aldığı merkez Sur ilçesindeki İçkale yerleşkesi, Kurşunlu (Fatih Paşa) Camisi ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır Surları ile Ongözlü köprü, yer yer adeta gözden kayboldu.

Öte yandan, yoğun sis nedeniyle kentte yapılması planlanan karşılıklı uçak seferleri de ya ertelendi ya da iptal edildi.

Meteoroloji yetkilileri dün akşam saatlerinde bastıran sisin kent genelinde gün boyu etkisini sürdüreceğini belirtti.

Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını sis kapladı
Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını sis kapladı
Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını sis kapladı
Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını sis kapladı
Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını sis kapladı

UNESCO Dünya Mirası, Diyarbakır, Fatih, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını sis kapladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını sis kapladı - Son Dakika
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