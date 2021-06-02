DİYARBAKIR - Dağkapı burçları "Hamit Aytaç Hat Müzesi" olacak - Son Dakika

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde tarihi surların Dağkapı'da yer alan 1 ve 2 nolu burçları restore edilerek "Hamit Aytaç Hat Müzesi"ne dönüştürülecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Kalesi'ni gelecek nesillere taşımak amacıyla "Surlar'da Diriliş Başlıyor" mottosuyla başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Münir Karaloğlu, 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren Diyarbakır Kalesi'nin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının en önemli görevleri arasında olduğunu belirtti.

Diyarbakır'da göreve başlar başlamaz surların restore edilmesi için çalışmalara başladıklarını ifade eden Karaloğlu, 5 bin 200 metre uzunluğundaki surların bir çoğunda restorasyon ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Surlardaki restorasyonun 3. etabının Dağkapı Meydanı'ndaki 1, 2, 57 ve 8 nolu burçları kapsadığını anlatan Karaloğlu, Türk hat sanatını Osmanlılardan Cumhuriyete taşıyan hattat Hamit Aytaç'ın Diyarbakırlı olduğunu, Dağkapı Meydanı'ndaki 1 ve 2 nolu burcu Hamit Aytaç adına hat müzesi ve hat mektebi yapacaklarını kaydetti.

Karaloğlu, "Önümüzdeki dönemde onunla ilgili İstanbul'daki dostlarımızla da temasa geçip Hamit Aytaç'ın hatırasını, bu şehirde doğmuş, bu toprakların yetiştirmiş olduğu büyük hattatımızı da Diyarbakır'da gençlerimize ve insanlarımıza anlatmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.