Diyarbakır'ın tescilli badem ezmesiyle dünya pazarına girmek istiyor - Son Dakika

Diyarbakır'da "lebzuniye" diye bilinen badem ezmesi ustası Murat Erilmez, coğrafi işaretle tescillenen lezzeti dünyaya pazarlamayı hedefliyor.

Diyarbakır'da katkı maddesi kullanılmadan, su, şeker ve bademin yoğrulmasıyla hazırlanan badem ezmesi, Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonrasında, bir süre önce coğrafi işaret belgesi aldı.

Yaklaşık 40 yıl önce babasından öğrendiği lezzetin ustalarından 49 yaşındaki Erilmez, tescillenen ezmenin üretimini artırmayı hedefliyor.

Erilmez, AA muhabirine, babasının 1970'lı yıllarda Sur ilçesindeki avlulu evlerinin bir bölümünde akide şekeri, lokum ve sipariş üzerine badem ezmesi ürettiğini söyledi.

Yaklaşık 40 yıldır badem ezmesi üretimi yaptığını dile getiren Erilmez, kentte ilkini 1989'da açtıkları perakende satış mağazası sayısını 3'e çıkardıklarını belirtti.

Babasından aldığı bayrağı en güzel şekilde taşımaya gayret ettiğini vurgulayan Erilmez, "Onun verdiği formülle, titizlikle, üretim halkalarına çok dikkat ederek üretimimize devam ediyoruz." dedi.

Hedef yıllık 15 ton üretim

Geçmişte sipariş üzerine hazırladıkları için günlük 1 veya 3 kilogram olan badem ezmesi üretimlerini, şu anda ayda yaklaşık 500 kilogram, yılda ise 6 tona çıkardıklarını anlatan Erilmez, "Ama pazar payını yakaladığımız takdirde üretimimizi yıllık 15 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Üretim yerini değiştirip daha büyük bir yere gittiğimiz zaman bu çok daha farklı rakamlara doğru da gidebilir." diye konuştu.

Ürünlerinde Diyarbakır'da yetişen bademleri tercih ettiklerine değinen Erilmez, bademlerin özenle harmanlanmış şekilde geldiğini belirtti.

"Bademlerin acı, mineral ve yağ oranlarına dikkat ediyoruz. Acı oranı çok fazla olursa fazla makbul görülmüyor." diyen Erilmez, ürünlerini internet ve mağazalarından satışa sunduklarını bildirdi.

Başta İstanbul olmak üzere Ankara, Bursa, İzmir, İç Anadolu ve Ege bölgelerine sürekli ürünlerini gönderdiklerini anlatan Erilmez, müşterileri aracılığıyla yurt dışına da ürünlerinin gittiğini dile getirdi.

Raf ömrünü uzatmak için çalışma yapılıyor

Badem ezmesinin coğrafi işaret belgesi aldıktan sonra pazar paylarının daha da genişleyeceğini aktaran Erilmez, 100, 500 ve 750 gramlık ambalajlarda satışa sundukları ürünle ilgili Ar-Ge çalışması yürüttüklerini ifade etti.

"Çalışmalarla, tüketici kitlesine tek atıştırmalık tarzlarda ambalajlayıp raf ömrünü uzatmak ve bunu yurt dışı pazarlarına götürmek istiyoruz." diyen Erilmez, şöyle devam etti:

"Badem ezmesinin raf ömrü normalde 45 gündür. Amacımız, bunu herhangi bir koruyucu madde kullanmadan farklı ambalajlarda koruyarak 80 ile 90 güne çıkarmaktır. Şu anda üretimimizin yüzde 80'i il dışına gidiyor. Yüzde 20'lik kısmı şehrimizde tüketiliyor. Diyarbakır badem ezmesini bütün dünyaya tattırmak ve bunu bir dünya markası haline getirmek istiyoruz."

Yıllar önce küçük bir alanda babasıyla imalat yaptığı işte şu anda 12 kişinin çalıştığını belirten Erilmez, ileride işlerini büyüterek istihdam sayısını 100'e çıkarmak istediklerini dile getirdi.

Erilmez, ezmenin üretim aşamalarını şöyle anlattı:

"Bademlerimizi suda haşlıyoruz, daha sonra kabuklarını soyuyoruz. Kuruma ünitesinde kuruduktan sonra çekim, ardından yoğurma işlemi var. Badem, şeker ve su kullanıyoruz. Kesinlikle koruyucu madde yok. Yoğurma işlemi bittikten sonra kalıplama, kesim ve son olarak ambalajlama yapıyoruz."