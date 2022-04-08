Diyarbakır'ın tescilli burma kadayıfı üretiminde ramazan vardiyası - Son Dakika
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Diyarbakır'ın tescilli burma kadayıfı üretiminde ramazan vardiyası

08.04.2022 12:15
Diyarbakır'ın tescilli burma kadayıfı üretiminde ramazan vardiyası

Diyarbakır'ın geleneksel tatlısı burma kadayıf, ramazanda ustaların yoğun mesaisiyle üretiliyor.

Diyarbakır'ın geleneksel tatlısı burma kadayıf, ramazanda ustaların yoğun mesaisiyle üretiliyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 5 yıl önce coğrafi işaret tescil belgesi verilen burma kadayıf; fıstıklı, cevizli, kaymaklı ve peynirli olarak hazırlanıyor.

Günlük üretilerek müşterinin beğenisine sunulan burma kadayıf, Diyarbakır'ın yanı sıra başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden de talep ediliyor.

Burma kadayıf üreticileri, siparişleri yetiştirmek için günde iki vardiya çalışıyor.

İşletme sahibi Mahmut Akduvar, AA muhabirine, babadan devraldığı bu mesleği sürdürdüğünü söyledi.

"Ramazan dolayısıyla yoğunluğumuz arttı"

Akduvar, Diyarbakır'ın tescilli kadayıfını paket servis olarak ve iş yerlerine gelen müşterilere yerinde sunmak için hizmet verdiklerini belirterek, müşterilerin taleplerini karşılamak için 3 şubede de vardiya sistemine geçtiklerini ifade etti.

İki vardiya olarak çalıştıklarını dile getiren Akduvar, "Ramazan dolayısıyla yoğunluğumuz arttı." dedi.

Mahmut Akduvar, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de kadayıfa ilgi gösterdiğini belirtti.

Kadayıf ustası Fırat Gözalp de 30 senedir bu mesleği sürdürdüğünü ifade ederek, ramazanda artan yoğunluk dolayısıyla vardiya sistemine geçtiklerini söyledi.

Gözalp, "Ramazan dolayısıyla yoğunluğumuz arttı. Düzenli ve özenli bir şekilde tatlılarımızı hazırlıyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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