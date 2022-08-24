TESCİLLİ DİYARBAKIR KARPUZUNUN HASADINA BAŞLANDI

DİYARBAKIR'ın tescilli karpuzunun hasadına başlandı. Hasat için düzenlenen törene katılan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır karpuzu yetiştiren 40 çiftçiye gübre ve ilaç desteğinde bulunduklarını belirterek, "Çünkü bu bizim için önemli bir ürün. Diyarbakır karpuzumuzu tanıtıyoruz, Diyarbakır karpuzumuz da Diyarbakır'ımızı tanıtıyor. Diyarbakır'ımızın hem ülkemizde hem dünyada tanınması, tanıtılması açısından önemli bir ürün" dedi.

Bismil ilçesine bağlı kırsal Mirzabey Mahallesi'nde çiftçi Hamit ve İkram Atlı'nın tarlasında düzenlenen 'Karpuz Hasadı Tarla Günü'ne katılan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, yetiştirilen karpuzları inceledi. Kestiği bir karpuzu gazetecilere de ikram eden Vali Su, daha sonra üreticilerle bir araya geldi. Vali Su, kentin birçok önemli tarımsal ürüne sahip olduğunu, bunlardan en önemlilerinden birinin Diyarbakır karpuzu olduğunu söyledi. Vali Su, tescilli karpuzun yıllara göre ağırlığının 45 ile 56 kilogram arasında değiştiğini belirterek, "İlimiz genelinde yaklaşık 30 bin dekarda karpuz üretimi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 121 bin ton karpuz üretiyoruz. Karpuz, bu anlamda üreticilerimiz için önemli bir gelir kaynağı. Diyarbakır karpuzunun daha çok sembolik değeri var. Aynı zamanda bunlar ata tohumundan üretilen karpuzlarımız. Bunun devamı için tedbirler alıyoruz. Hem Bakanlığımız hem Valilik hem de Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimize destekler sağlıyoruz' diye konuştu.

Vali Su, Büyükşehir Belediyesi olarak geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da üreticilere destek sağladıklarını anlatarak, şunları söyledi:

'Diyarbakır karpuzu yetiştiren 40 çiftçiye gübre ve ilaç desteğinde bulunduk. Çünkü bu bizim için önemli bir ürün. Diyarbakır karpuzumuzu tanıtıyoruz, Diyarbakır karpuzumuz da Diyarbakır'ımızı tanıtıyor. Diyarbakır'ımızın hem ülkemizde hem dünyada tanınması, tanıtılması açısından Diyarbakır karpuzumuz önemli bir ürün. Üretilen bütün iri karpuzları Büyükşehir Belediyesi olarak satın alacağız. Böylece üreticilere destek sağlamış olacağız.'

Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kurumların temsilcileri ve çiftçilerin katıldığı etkinlikte, katılımcılara peynir ve karpuz ikramında bulunuldu. (DHA)