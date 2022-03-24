DİYARBAKIR'IN TESCİLLİ TATLISI SOĞUK BAKLAVA AMERİKA'YA DA GÖNDERİLİYOR - Son Dakika
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DİYARBAKIR'IN TESCİLLİ TATLISI SOĞUK BAKLAVA AMERİKA'YA DA GÖNDERİLİYOR

24.03.2022 09:25

DİYARBAKIR'ın az şerbetli, sütlü, soğutulmuş ve üstüne çikolata parçaları serpiştirilip, sütlü nuriye ile güllaçtan esinlenerek, ortaya çıkarılan soğuk baklavasının marka tescil belgesini alan Hacı Baba pastaneleri sahibi Yılmaz Elaldı, geçen yıl ile bu yılı kıyasladıklarında soğuk...

DİYARBAKIR'ın az şerbetli, sütlü, soğutulmuş ve üstüne çikolata parçaları serpiştirilip, sütlü nuriye ile güllaçtan esinlenerek, ortaya çıkarılan soğuk baklavasının marka tescil belgesini alan Hacı Baba pastaneleri sahibi Yılmaz Elaldı, geçen yıl ile bu yılı kıyasladıklarında soğuk baklava üretiminde iki kat artış yaşandığını söyleyerek, "Almanya. Fransa, İsveç'e ve hatta Amerika'ya kadar gönderiyoruz" dedi.

İlk kez Diyarbakır'da üretilmeye başlanan ve ardından lezzetiyle tatlıseverlerin gözdesi haline gelen, az şerbetli, sütlü, soğutulmuş ve üstüne çikolata parçaları serpiştirilip, sütlü nuriye ve güllaçtan esinlenerek, ortaya çıkarılan soğuk baklavanın satışları, geçen yıla oranla ikiye katlandı. Soğuk baklavanın mucidi Hacı Baba pastaneleri sahibi Yılmaz Elaldı, soğuk baklavayı özel bir formülle üretip Türkiye'ye kazandırdıklarını söyledi. Türkiye genelinde 24 şubesi, 3 fabrika ve 700 personeliyle soğuk baklavaları üreten Hacıbaba pastanelerinin sahibi Yılmaz Elaldı, 'Soğuk baklavayı sipariş üzeri yurt dışına da gönderiliyoruz. Almanya, Fransa, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri'ne soğuk baklava gönderiyoruz' dedi.

'BİRÇOK ÜLKEYE GÖNDERİYORUZ'

Diyarbakır'ın tescilli yöresel lezzetlerinden biri olan soğuk baklavanın Türkiye'nin yanı sıra bir çok ülke insanının da sofrasını şenlendirdiğini ifade eden Elaldı, şunları söyledi:

'Soğuk baklava bilindiği gibi geçmişte 2 yıllık bir ARGE çalışmanın sonucunda ortaya çıkan bir ürünümüzdür. Bu kadar kısa sürede bırakın Türkiye'yi, dünyaya isim yapmış bir ürünümüz oldu ve biz bu ürünümüz ile gurur duyuyoruz. Ayrıca 2 yıla yakındır biz bunun patentini de almış bulunmaktayız. Patentini alırken büyük sıkıntılar çektik. Ürünümüzle alakalı olmayan ürünlerin itirazları bu süreci her ne kadar uzatsa da hak yerini buldu. Soğuk baklavanın patenti bugün Hacıbaba Pastaneleri'nde, Diyarbakır'ın yerli ve milli tatlısı olarak Türkiye'de. Hatta ünü Türkiye'yi de aştı. Bugün bütün dünyada isim yapmış bir üründür. Bugün Diyarbakır ve bölgenin yanı sıra İstanbul'da da 7 tane şubemiz var. Oradan da o bölgeye veriyoruz. Bırakın artık İstanbul'u, soğuk baklavayı Almanya'ya Fransa'ya, İsveç'e, ve hatta Amerika'ya kadar gönderiyoruz. Bu ürünümüz sayesinde Diyarbakır'ı bilmeyen birçok insan artık ülkemizi ve ilimizi tanıdı. Türkiye genelinde 24 şubemiz var. 3 tane de fabrikamız var. 700'e yakın çalışanımız var. 3- 5 yıl önce de Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdama katkı adı altında yaptığı çağrıya ayak uydurup 2021 yılında çok büyük yatırımlar yaptık."

DİYARBAKIR'IN TESCİLLİ TATLISI SOĞUK BAKLAVA AMERİKA'YA DA GÖNDERİLİYOR
DİYARBAKIR'IN TESCİLLİ TATLISI SOĞUK BAKLAVA AMERİKA'YA DA GÖNDERİLİYOR
DİYARBAKIR'IN TESCİLLİ TATLISI SOĞUK BAKLAVA AMERİKA'YA DA GÖNDERİLİYOR

YORUMLAR
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Amerika Birleşik Devletleri, Sütlü Nuriye, Diyarbakır, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'IN TESCİLLİ TATLISI SOĞUK BAKLAVA AMERİKA'YA DA GÖNDERİLİYOR - Son Dakika


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