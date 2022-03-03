Diyarbakır'ın Ukraynalı gelinleri, savaşın son bulmasını istiyor - Son Dakika

Eşleri Diyarbakırlı olan Ukraynalı Alyona Bedrenyuk ve Ksenya Kuzu, Rusya-Ukrayna savaşının son bulmasını diledi.

Diyarbakırlı Ömer İleri ile yıllar önce tatil için gittiği Antalya'da tanışan ve evlenen 42 yaşındaki Bedrenyuk, 20 yıl önce yerleştiği Diyarbakır'da eşi ve 4 çocuğuyla yaşamını sürdürüyor.

Bedrenyuk'un huzurlu yaşamı, yerini, savaş nedeniyle ailesi ve ülkesi için duyduğu endişeye bıraktı.

Ülkesine desteğini evinin penceresine astığı Ukrayna bayrağı ile gösteren Bedrenyuk, ailesi ve yakınlarıyla sürekli cep telefonu ile görüntülü görüşme yaparak, ülkesindeki gelişmeleri takip ediyor.

"Barış istiyoruz. İnsanlar ölmesin"

Alyona Bedrenyuk, AA muhabirine, ailesinin Ukrayna'da yaşadığını belirterek, savaş başlamadan önce çok mutlu olduğunu ancak şimdi ülkesinin durumu nedeniyle çok üzüldüğünü söyledi.

Ülkesinin saldırıya uğradığını, insanların öldüğünü ifade eden Bedrenyuk, şöyle konuştu:

"Çocuklar ölüyor. Yakınlarımın gönderdiği bir sürü görüntü var. Çocuklar ağlıyor. Şu an sığınaklarda yaşıyorlar. Çocuklar aç. İnternetten sürekli takip ediyorum. Ailem Mıkolayiv'da yaşıyor. Diğer şehirlerde de akrabalarım var. Onlardan sürekli haber almaya çalışıyorum. Ailem için endişeleniyorum. 2 gün önce Rus askerleri annemin yaşadığı evin 2 sokak ötesine kadar girdiler. Sonra bizim askerler onları durdurdu. İlk günler sürekli ağladım. Gözüme uykular girmedi. Şimdi şunu anladım, bizim insanlar gerçekten savaşçı ve kahraman. Sadece askerlerden bir şey beklemiyorlar, halk da sokağa çıkıyor, savaşıyor. Onları öyle görünce içimdeki inanç daha da artıyor. Bizim insanların bu savaşı kazanacağına inanıyorum."

Savaşın ilk günlerinde ailesinin Türkiye'ye gelmesini istediğini ancak onların, "Vatanımızı bırakamayız. Burası bizim topraklarımız. Sonuna kadar buradayız." dediğini anlatan Bedrenyuk, bu savaşın son bulmasını istediğini aktardı.

Bedrenyuk, "Bütün Ukrayna halkı için üzülüyorum. Görüntüleri izleyince gözyaşlarımı tutamıyorum. Savaş olmasını istemiyoruz. Barış istiyoruz. İnsanlar ölmesin. Sadece Ukraynalı insanlar değil, Rus askerleri de ölmesin. Rus askerlerinin içerisinde 18-19 yaşında çocuklar var. Onlar da ölmesin. Onların da ailesi var." dedi.

"Türkiye'ye de çok teşekkür ederim Ukrayna'ya yardımları için"

Savaş nedeniyle eşi Mustafa ve 2 yaşındaki oğlu ile Ukrayna'dan eşinin ailesinin yaşadığı Diyarbakır'a gelen Ksenya Kuzu da yaşadığı endişeyi gözyaşları içerisinde anlattı.

Diyarbakırlı eşiyle 3 yıl önce evlendiklerini, Ukrayna'nın Donetsk kentine yerleştiklerini söyledi.

Savaş nedeniyle yaklaşık bir ay önce eşinin ailesinin yanına geldiklerini aktaran Kuzu, "2014'ten bu yana bu acıları yaşıyorum. 2018'de üvey babam bu çatışmalarda öldü. Bu savaşın ve ölümlerin acısını biliyorum ve çok üzülüyorum. Burada olup onlara yardım edemediğim için çok üzülüyorum. Bütün yurt dışında olan Ukraynalılar da çok üzülüyor. Vicdanen rahatsız oluyoruz. Bu savaş bitmeli. Türkiye'ye de çok teşekkür ederim Ukrayna'ya yardımları için." ifadelerini kullandı.

Kuzu'nun kayınvalidesi Sevtap Kuzu da gelini ve oğlunun Ukrayna'da yaşadığını, haberleri izleyince savaş çıkma ihtimali üzerine onları Türkiye'ye çağırdıklarını belirtti.

Kuzu, "Yeniden döneriz diye düşünüyorlardı. Ama şimdi durum nasıl olacak belli değil. Gelinim sürekli haberleri izliyor. Çok üzülüyor ve sürekli ağlıyor. Ailesi için endişe duyuyor. Çok üzüldüğünü görünce gelinime, 'Televizyon izleme.' diyoruz." diye konuştu.

Gelinine destek olmaya çalıştıklarını anlatan Kuzu, gelininin yaşadığı durumun çok zor olduğunu aktardı.

Kuzu, "Bize, 'Hiçbir ülke Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi yardım etmedi.' diyor. Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ediyor." dedi.