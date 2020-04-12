Diyarbakır'ın 'vefalıları' çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır'ın 'vefalıları' çalışmalarına devam ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur İlçe Kaymakamlığı tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokak sokak gezerek ihtiyaç sahiplerinin taleplerini yerine getiriyor.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Diyarbakır'ın Sur İlçe Kaymakamlığı tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu kentin dört bir yanındaki talepleri anında karşılıyor. Sur İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ekipleri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kolileri tek tek adresine dağıtmaya devam ediyor. Kolilerin dağıtıldığı vatandaşlardan Mehmet Yılmaz, ekibi iyi bulduklarını kapılarına kadar yardımı getirip destek olduklarını dile getirerek "Allah devletimizden razı olsun" dedi.



"Evden çıkmasınlar biz geliriz"

Diyarbakır Sur ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma personeli Mahmut Albayrak ise vatandaşlara çağrıda bulunarak evlerinden çıkmamaları istedi. Yardımların kendileri tarafından ulaştırıldığını aktaran Albayrak, "Şuan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi olarak 7 gün 24 saat çalışmaktayız, vatandaşların bütün taleplerini sisteme ekliyoruz, gerek belediye, jandarma ve polis ile koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Bize gelen talep neticesinde ilgili kurumlar talepleri dikkate alarak gıda veya yardımlarla ilgili taleplerde biz kendimiz kişilerin adreslerine gıda ve ekmek götürüyoruz. Bunların dışında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin bize gönderdikleri gıda kolilerini dağıtıyoruz, bugün itibari ile 3 ekip ile 250 koli gıda dağıtımı yapacağız. Vefa grubu olarak özellikle 60 yaş üzeri ve kronik hastalara bizzat kendimiz kapılarına kadar teslim edip ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Bu riski herkes taşıyor, evde kaldıkça bu risk azalır, eğer bunu aşmak istiyorsak evde kalmalıyız. Biz çalışıyoruz vatandaşlara hizmet götürmek için, ihtiyaçları karşılıyoruz evden çıkmalarına gerek yok. Lütfen evde kalsınlar biz gerekli çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.