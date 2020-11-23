Diyarbakır'ın Voleybol 1. Lig'deki tek takımı destek bekliyor - Son Dakika

Diyarbakır'ın Voleybol 1. Lig'deki tek takımı destek bekliyor

23.11.2020 12:56
Diyarbakır'ın Voleybol 1. Lig'deki tek takımı destek bekliyor, System.String[]

Diyarbakır'ın Voleybol 1. Ligi'ndeki tek temsilcisi olan Asur Gençlik Spor Voleybol Erkek Takımı destek bekliyor.

Diyarbakır'ın Voleybol 1. Ligi'ndeki tek temsilcisi olan Asur Gençlik Spor Voleybol Erkek Takımı destek bekliyor.

Asur Gençlik Spor Voleybol Erkek Takımı ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Voleybol Erkek Takımı arasında Kayapınar Spor Tesisleri'nde oynan maça Diyarbakır Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, MHP Diyarbakır İl ve Asur Gençlik Spor Başkanı Cihan Kayaalp, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanı Mehmet Keser, Gençlik Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, MHP il yöneticileri ve kulüp taraftarları katıldı. Karşılaşmada Asur Gençlik Spor Voleybol Takımı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne 3-2 mağlup oldu.

Desteksizlikten dolayı rakipleriyle mücadele edemediklerini belirten Asur Gençlik Spor Kulübü ve MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Diyarbakır'ın Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden tek takımına destek beklediklerini söyledi. Kayaalp, "Bugün Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Voleybol erkek takımı ile maçımız vardı, çocuklar iyi oynayarak maçı kazandılar. Bizim çocuklar da iyi oynadı, ancak bizim çocuklar sadece rakiple mücadele etmiyorlar, birçok yokluk ve sıkıntı ile de mücadele ediyorlar. Şu ana kadar ciddi bir destek alamadık hiçbir yerden. Diyarbakır'ın 1. Ligde oynayan tek takımı, 1. Ligde oynayan hiçbir branştan takımımız yok. Dolayısıyla bir destek de bulamıyoruz. Ben buradan Diyarbakır sevdalılarından Diyarbakır'ı seven herkese sesleniyorum, kulübümüze sahip çıkalım, aksi taktirde 1. Ligde oynayan tek kulübümüzü kaybedeceğiz. Özellikle buradan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimize sesleniyorum, lütfen Diyarbakır'ın 1. Ligde oynayan tek kulübünü kaybetmeyelim, sahip çıkıp destekleyelim. Çocuklar rakiple mücadele etsin, yokluk ve sıkıntıyla ayrıca mücadele etmesinler. Biz imkanlarımız dahilinde elimizden gelen her şeyi yapmaktayız, ancak yeterli gelmiyor. Bu takım bizim gururumuz, bu takım ligden düşerse hepimizin vebalidir, desteklememiz lazım" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Voleybol 1. Lig'deki tek takımı destek bekliyor
Diyarbakır'ın Voleybol 1. Lig'deki tek takımı destek bekliyor
Diyarbakır'ın Voleybol 1. Lig'deki tek takımı destek bekliyor
Diyarbakır'ın Voleybol 1. Lig'deki tek takımı destek bekliyor
Diyarbakır'ın Voleybol 1. Lig'deki tek takımı destek bekliyor
Diyarbakır'ın Voleybol 1. Lig'deki tek takımı destek bekliyor

Diyarbakır, Şanlıurfa, voleybol, Erkek, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbakır'ın Voleybol 1. Lig'deki tek takımı destek bekliyor - Son Dakika Spor


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