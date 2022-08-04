Alınan bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde plakası öğrenilmeyen otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü 20 yaşındaki Özcan K.'ya çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Yenişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da otomobil sürücüsünün çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

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