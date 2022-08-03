KÜÇÜK AYAZ, YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN ÖLDÜ - Son Dakika
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KÜÇÜK AYAZ, YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN ÖLDÜ

03.08.2022 12:01

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayaz Kuzhan (6), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti; sürücü gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayaz Kuzhan (6), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti; sürücü gözaltına alındı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Medya ile Huzurevleri mahallerini ayıran Ahmed Arif Caddesi'nde meydana geldi. Her iki tarafı park olan caddeden, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayaz Kuzhan'a otomobil çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özel bir hastanede kaldırılan küçük Ayaz, burada hayatını kaybetti. Küçük Ayaz'ın cansız bedeni, otopsi sonrası ailesine teslim edilecek.

'BURADA SIK SIK KAZALAR OLUYOR'

Kaza sonrası mahalleli ise caddeyi trafiğe kapattı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, yolu kapatan mahalliyi sakinleştirmek için çaba sarf etti. Mahallede oturan Sıddık Durak, Burada sık sık trafik kazası oluyor. Yetkililerin buraya acil bir çözüm bulması gerekiyor. Buraya hız kesici kasisler konulabilir veya bir üst geçit yapılabilir. Burada yol, çok güzel. Bu nedenle sürücüler biraz hız yapıyor. Mutlaka önlem alınması gerekiyor dedi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Bu arada kazaya karışan otomobil sürücüsü polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÜÇÜK AYAZ, YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN ÖLDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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