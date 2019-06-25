Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir plazada iki kişi, bir hukuk bürosuna girip ateş açtı.
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir plazada iki kişi, bir hukuk bürosuna girip ateş açtı.

1 saat önce

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir plazada iki kişi, bir hukuk bürosuna girip ateş açtı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir plazada iki kişi, bir hukuk bürosuna girip ateş açtı., System.String[]
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir plazada iki kişi, bir hukuk bürosuna girip ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırganlardan biri bürodakileri rehin aldı. Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:26 Kaynak: İHA
Yenişehir, Diyarbakır, 3. Sayfa
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