Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir plazada iki kişi, bir hukuk bürosuna girip ateş açtı.
1 saat önce
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir plazada iki kişi, bir hukuk bürosuna girip ateş açtı.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:26 Kaynak: İHA
'ın Yenişehir
ilçesindeki bir plazada iki kişi, bir hukuk bürosuna girip ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralanırken, saldırganlardan biri bürodakileri rehin aldı. Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. - DİYARBAKIR
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