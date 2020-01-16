Diyarbakır intihar eden arkeolog merve'nin ağabeyinden 'kayıp eserler' iddiası - Son Dakika
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Diyarbakır intihar eden arkeolog merve'nin ağabeyinden 'kayıp eserler' iddiası

6 saat önce

İntihar eden arkeolog Merve'nin ağabeyinden 'kayıp eserler' iddiasıGAZİANTEP'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde görevli arkeolog Merve Kaçmış'ın (33) intiharının ardından ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış, kardeşini intihara sürükleyen nedenlerin araştırılmasını talep etti.

İntihar eden arkeolog Merve'nin ağabeyinden 'kayıp eserler' iddiası

GAZİANTEP'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde görevli arkeolog Merve Kaçmış'ın (33) intiharının ardından ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış, kardeşini intihara sürükleyen nedenlerin araştırılmasını talep etti. Kaçmış, "Kardeşimin intiharına neden olan kayıp veya kayıt altında olmayan tarihi eserlerin nerede olduğunun araştırılmasını yetkili mercilerden talep ediyoruz" dedi.

Zeugma Mozaik Müzesi'nde arkeolog olan Merve Kaçmış, hafta sonu Diyarbakır'da oturan ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde oturduğu evine geldi. Merve Kaçmış, Pazartesi günü ağabeyinin oturduğu apartmanın 8'inci katından atlayarak yaşamına son verdi.

Merve Kaçmış'ın intiharıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürerken, genç arkeoloğun ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış, müzede kayıp tarihi eserleri zimmetine almadığı için kendisine baskı uygulandığını ileri sürdü. Ömer Ozan Kaçmış, "Bu baskı ve mobbing uygulaması kardeşimi duygusal yönden çöküntüye soktu ve intihara kadar sürükledi" diye konuştu.

'DAHA ÖNCE AYRILAN PERSONELİN ZİMMETİNİ KENDİSİNİN ALMASI İSTENDİ'

Kaçmış, kardeşini intihara sürükleyen nedenlerin araştırılması gerektiği talebinde bulunarak, şunları söyledi:

"Kardeşim yaklaşık 2,5 yıldır Zeugma Mozaik Müzesi'nde çalışmaktaydı. Son 6- 7 aydır müzede bir zimmet devri olayı oldu. Zimmet devralması istendi müdürlük tarafından. Daha önce ayrılan bir personelin zimmetini kendi adına alması istendi. Yaklaşık 8-9 bin civarında bir tarihi eserin. Süreç başladı, bu süreçten sonra sayımlar yapıldı. Tarihi eserlerin kayıt altına alındı, envanterlerin hepsi sayıldı. Sayım sonrasında kardeşim bu eserlerin eksik olduğunu bildirdi. Yaklaşık 100- 150 eserin eksik olduğunu, bu şekilde zimmetine alamayacağını bildirmiş. İlgili müdürüne de bildirmiş, komisyon başkanına da bildirmiş. Kaç taneyse o kadar alması gerektiğini bildirmiş. Fakat müdürlük tarafından ağır bir baskı uygulanmış."

'KARDEŞİM DUYGUSAL ÇÖKÜNTÜYE UĞRADI'

Kardeşi Merve'nin yaşadığı baskıyı kendisine daha önce anlattığını belirten Ömer Ozan Kaçmış, "Kardeşim bu usulsüz durumu yapmayacağını söylemiş. Bu süreç yaklaşık bir ay sürdü. Müdürü tarafından baskı uygulanmış. Daha sonra kardeşim bir duygusal çöküntüye uğradı müdürün uyguladığı mobbingden dolayı. Bu baskıdan bize de bahsediyordu ara ara. Duygusal bir çöküntüye girdi ve intihar etti. Kardeşimin intiharına neden olan bu kayıp veya kayıt altında olmayan tarihi eserlerin nerede olduğunu araştırılmasını yetkili mercilerden talep ediyoruz" diye konuştu.

Diyarbakır intihar eden arkeolog merve'nin ağabeyinden 'kayıp eserler' iddiası

Zeugma Mozaik Müzesi, Diyarbakır, Ömer Ozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:37 Kaynak: DHA
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