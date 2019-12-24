Diyarbakır intihar girişiminde bulunan genç kadını suya atlayan garson kurtardı - Son Dakika
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Diyarbakır intihar girişiminde bulunan genç kadını suya atlayan garson kurtardı

6 saat önce

İntihar girişiminde bulunan genç kadını suya atlayan garson kurtardıDiyarbakır'daki tarihi On Gözlü Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne atlayıp, intihar girişiminde bulunan genç kadın, kafeteryadaki garson Mehmet Emin Demir (27) tarafından kurtarıldı.

İntihar girişiminde bulunan genç kadını suya atlayan garson kurtardı

Diyarbakır'daki tarihi On Gözlü Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne atlayıp, intihar girişiminde bulunan genç kadın, kafeteryadaki garson Mehmet Emin Demir (27) tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprüsü'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 23 yaşındaki genç kadın, bilinmeyen nedenle On Gözlü Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne atladı. Genç kadının atladığını görenlerin bağrış seslerini duyan çevredeki kafeteryada çalışan garson Mehmet Emin Demir, Dicle Nehri'ne atlayarak genç kadını boğulmaktan kurtardı.

Çevredekilerin de yardımıyla Dicle Nehri'nden çıkarılan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan genç kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

'O ESNADA KENDİMİ KAYBETTİM, GÖZÜMÜ AÇTIM Kİ SUDAKİ KADININ YANINDAYIM'

Genç kadını intihar girişiminden kurtaran garson Mehmet Emin Demir, çevredekilerin bağrışması üzerine harekete geçtiğini ifade ederek, "Dicle Nehri kenarındaki müşterilere sipariş götürürken, bir ses duyduk. Müşterilerden biri köprüden atlayan oldu diye bağırdı. O esnada kendimi kaybettim, gözümü açtım ki sudaki kızın yanındayım. Kurtardım onu. Onu nehrin kenarına getirene kadar çok zorlandım, su akıntılıydı. Çok şükür kurtardık onu. Genç kadını çıkartırken iki garson arkadaşım yardım etti. Nehirden çıkardıktan sonra kafeteryadaki sobanın yanına getirdik. Ben de çok üşüdüm" dedi.

Diyarbakır intihar girişiminde bulunan genç kadını suya atlayan garson kurtardı

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:41 Kaynak: DHA
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