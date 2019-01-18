Son Dakika Haberleri: Diyarbakır İranlı Tur Operatörleri, Diyarbakır'ı Gezdi

Diyarbakır İranlı Tur Operatörleri, Diyarbakır'ı Gezdi

1 saat önce

İranlı tur operatörleri, Diyarbakır'ı gezdiDİYARBAKIR'da valilik tarafından davet edilen İranlı 35 tur operatörüne kentin kentin tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı.

İranlı tur operatörleri, Diyarbakır'ı gezdi

DİYARBAKIR'da valilik tarafından davet edilen İranlı 35 tur operatörüne kentin kentin tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı.

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası'nın yanı sıra (DTSO) çeşitli turizm platformu yöneticilerinin girişimleri sonucu İran'da faaliyet yürüten 35 tur operatörü, kente davet edildi. Diyarbakır'ın tarihi yerlerini ziyaret eden İranlı tur operatörleri, gezilerinin ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı. Vali Güzeloğlu ile Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda, İranlı tur operatörleri kentin tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı.

Toplantıda konuşan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'ın her bir köşesinde tarih, kültür, irfan ve derinlik bulduran bir şehir olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır bir İslam, Kur-an ve ezan şehridir o günden bugüne. Tüm medeniyet geçmişinde, her düzeyde insan ilişkilerinde gezilmesi, görülmesi gereken bir şehirdir. Biz yakın gelecekte inşallah Diyarbakır'ı İran'a bu anlamda tanıtmak, sizlere ve sizin hedef kitlenize Diyarbakır'ın güzelliklerini paylaşmak adına birlikte olacağız" dedi.

Toplantıda İran ile Diyarbakır arasında yakın bir zamanda tur operatörleri, turistik gezi turları başlatacakları öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:07 Kaynak: DHA

İran, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da Yapılan Perde Ciğeri, 7'den 70'e Herkes Tarafından Tüketiliyor MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı

İran Resmi Haber Ajansı, Suriye'de Gerçekleşen Patlamanın Faili Olarak Necati Şaşmaz'ın Fotoğrafını Paylaştı İranlı Kaleci Alireza Beiranvand, Attığı Pasla Sosyal Medyayı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 20:24:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır İranlı Tur Operatörleri, Diyarbakır'ı Gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]