Diyarbakır işçi taşıyan kamyonet takla attı 5 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Soğanlı köyü mevkisinde meydana geldi. Bedri Gültekin'in kullandığı inşaat işçilerini taşıyan 21 AAS 519 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, takla attı. Pamuk tarlasına devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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