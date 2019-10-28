Son Dakika Haberleri: Diyarbakır işçi taşıyan kamyonet takla attı 5 yaralı
Son Dakika Güncel Diyarbakır işçi taşıyan kamyonet takla attı 5 yaralı

Diyarbakır işçi taşıyan kamyonet takla attı 5 yaralı

1 saat önce

İşçi taşıyan kamyonet takla attı 5 yaralıDİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonet takla atarak, tarlaya devrildi.

İşçi taşıyan kamyonet takla attı 5 yaralı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonet takla atarak, tarlaya devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Soğanlı köyü mevkisinde meydana geldi. Bedri Gültekin'in kullandığı inşaat işçilerini taşıyan 21 AAS 519 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, takla attı. Pamuk tarlasına devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır işçi taşıyan kamyonet takla attı 5 yaralı

İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 03:55 Kaynak: DHA
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