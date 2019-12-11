Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Başoğlu, Şanlıurfa'da - Son Dakika

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu.

Tuğgeneral Başoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Makam girişinde Vali Abdullah Erin tarafından karşılanan Tuğgeneral Başoğlu, Vali Erin ile makamında bir süre görüştü.

Başoğlu, daha sonra Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'ı ziyaret etti.

Başsavcı Öztoprak ile görüş alışverişinde bulunan Başoğlu'nun kentte askeri temaslarda bulunduğu da öğrenildi.

Başoğlu'nun ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi de hazır bulundu.