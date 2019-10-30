Son Dakika Haberleri: Diyarbakır jokey, birinciliğe koşan atın sırtından düştü
Son Dakika Güncel Diyarbakır jokey, birinciliğe koşan atın sırtından düştü

Diyarbakır jokey, birinciliğe koşan atın sırtından düştü

1 saat önce

Jokey, birinciliğe koşan atın sırtından düştüDiyarbakır Hipodromu'nda dün yapılan at yarışlarında birinciliği zorlayan 'Dugem' isimli at, son kulvarda jokeyi Cihan Yıldırım'ı sırtından attı.

Jokey, birinciliğe koşan atın sırtından düştü

Diyarbakır Hipodromu'nda dün yapılan at yarışlarında birinciliği zorlayan 'Dugem' isimli at, son kulvarda jokeyi Cihan Yıldırım'ı sırtından attı. O anlar kameraya yansıdı.

Diyarbakır Hipodromu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yapılan 1800 metrelik kum pist 2'nci koşuda kaza meydana geldi. Yarışı iç kulvarda ikincilikle sürdüren 'Dugem' isimli at, son 300 metrede jokeyi Cihan Yıldırım'ı düşürdü. Kazada yaralanan jokey Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenirken, atta herhangi bir sorun olmadığı kaydedildi. 13 atın katıldığı yarışı ise Halit Polat'ın jokeyliğini yaptığı 'Para Saçan' isimli at kazandı. Atın, jokeyini düşürdüğü anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Diyarbakır jokey, birinciliğe koşan atın sırtından düştü

Cihan Yıldırım, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 03:31 Kaynak: DHA
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