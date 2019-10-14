Diyarbakır-kaçırılan kızı için istanbul'dan kandil'e giden anne 7 yıldır kızımın peşindeyim
53 dakika önce
Kaçırılan kızı için İstanbul'dan Kandil'e giden anne 7 yıldır kızımın peşindeyim (2)
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:02 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR-Kaçırılan kızı için İstanbul'dan Kandil'e giden anne 7 yıldır kızımın peşindeyim (2)
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