Son Dakika Haberleri: Diyarbakır-kaçırılan kızı için istanbul'dan kandil'e giden anne 7 yıldır kızımın peşindeyim
Son Dakika Güncel Diyarbakır-kaçırılan kızı için istanbul'dan kandil'e giden anne 7 yıldır kızımın peşindeyim

Diyarbakır-kaçırılan kızı için istanbul'dan kandil'e giden anne 7 yıldır kızımın peşindeyim

53 dakika önce

Kaçırılan kızı için İstanbul'dan Kandil'e giden anne 7 yıldır kızımın peşindeyim (2)

DİYARBAKIR-Kaçırılan kızı için İstanbul'dan Kandil'e giden anne 7 yıldır kızımın peşindeyim (2)

Diyarbakır-kaçırılan kızı için istanbul'dan kandil'e giden anne 7 yıldır kızımın peşindeyim

Kandil Dağı, İstanbul, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:02 Kaynak: DHA
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