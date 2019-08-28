Diyarbakır kafasında karpuz taşıdı

Kafasında karpuz taşıdı

Diyarbakır'da adı öğrenilemeyen bir kişi, yaklaşık 10 kilo ağırlığındaki karpuzu kafasında taşıyarak, metrelerce yol yürüdü.

Ağustos ayında hasadı yapılan, büyüklüğü ve tadıyla ünlü Diyarbakır karpuzu, tezgahtaki yerini aldı. Yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden olan karpuzun ağırlığı 5 ila 50 kilogram arasında değişiyor. Sur ilçesinde de bir vatandaş, satın aldığı yaklaşık 10 kiloluk karpuzu kafasında taşıyarak, evine götürdü. Gazi Caddesi'nde kafasında taşıdığı karpuzla metrelerce yol yürüyen kişiye çevredekiler yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar da kafasında karpuzla yürüyen kişiyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.