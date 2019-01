Diyarbakır Kalbi Duran Emekli Öğretmeni, Doktor Olan Öğrencisi Hayata Döndürdü -

DİYARBAKIR'da evinde rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede kalbi duran emekli öğretmen Mehmet Alkan (65), yıllar önce öğrencisi olan Doç. Dr. Serkan Akdağ'ın (40) müdahalesiyle hayata döndürüldü. Öğretmenini gördüğünde duygusal anlar yaşadığını anlatan Doç. Dr. Akdağ, Hocamızın emeğinin karşılığı yerine geçmez ama bir nebze de vefa borcumuzu ödemeye vesile olmaktan mutluyum dedi.



Evinde kalbi sıkışan emekli öğretmen Mehmet Alkan, yakınları tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede görevli Kardiyoloji Uzmanı Doç Dr. Serkan Akdağ, durumu kritik olan Alkan için hastaneye çağırıldı. Doç Dr. Akdağ, geldiğinde, kalbi durduğu belirlenen hastanın, yıllar önce kendisini okutan öğretmenini gördü. Doç Dr. Akdağ, kalp masajı yaparak öğretmenini hayata döndürmeyi başardı.



Kalp damarlarının tıkalı olduğu tespit edilin anjiyo bölümüne alınan Alkan'a, balon ve stent takılarak operasyon gerçekleştirildi. Hastanedeki bir haftalık tedavisinin ardından sağlığına kavuşan emekli öğretmen Alkan, eski öğrencisi ve doktoru Doç. Dr. Akdağ'a teşekkür etti. Yıllar sonra bir araya gelen öğretmen ve öğrenci eski günlerini andı.



'KURTARAN DOKTORUN ÖĞRENCİM OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE HOŞUMA GİTTİ'



40 yıl boyunca öğretmenlik yaptığını söyleyen Alkan, meslek hayatının 25 yılını Doç. Dr. Serkan Akdağ'ın okuduğu Mustafa Kemal Orta Okulu'nda yaptığını söyledi. Yaşadığı olayı yaşamın bir döngüsü olarak nitelendiren Mehmet Alkan, şöyle konuştu



Nasıl ki öğretmenleri, anne baba yetiştirirken bir mucize olarak görüyorsa, doktorlar da yaşamın bir mucizesidir öğrendikleriyle. Kalabalık bir okulda çalıştım, o yıl da mezun ettiğimiz öğrenci sayısı 300'dü. Bunu yıllara yayınca binlerce öğrenci oluyor. Şimdiye kadar hiç doktora gitmedim, kendimi koruyordum, ancak o gece koruyamayacağımı anladım, kızıma iyi olmadığımı, kalp krizi geçirdiğimi söyledim. ve acilen bu hastaneye geldim ve kendimden geçtim. Uyandığımda beni kurtaran doktorun öğrencim olduğunu öğrenince çok hoşuma gitti. Ortaokulda öğrencinin gelecekte ne olacağı bellidir. Doktor mu, mühendis mi, bilim adamımı olacak o zamandan bellidir. O gün öğrenciye o notu veriyorsun. Yıllar geçti, ben öğrencilerim konusunda hiç yanılmadım. Bu çocuklar şu mesleği olmuş denildiği zaman bana sürpriz gelmedi. Çünkü onlar o yaşta kendilerini belli ediyorlardı. Şu an başka hastanelerde de okuttuğum doktor olan çok öğrencim var, ama sayısını bilmiyorum. Şu an sağlığım çok iyi Serkan Bey'in sayesinde o gün onun burada olması, iyi bir doktora denk geldik. Ayrıca benim sigarayı bırakmamı da sağladı, o olmasaydı ben asla sigarayı bırakmazdım.



'BÖYLE BİR ŞEYE VESİLE OLMAK BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'



Doç Dr. Serkan Akdağ ise 1990'lı yıllarda öğretmeni olan Mehmet Alkan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, Hocamızın kalp krizi geçirdiği saptanmasıyla hemen sonrasında kalbi durdu. Müdahale ederek hocamızı tekrar yaşama döndürdük. Hemen acil anjiyoya aldık ve burada 2 kalp damarının tıkalı olduğunu gördük ve hızlıcı zamanında damarlarını açtık. Hocamızı bir gün kadar yoğun bakımda takip ettik, sonra servise aldık. Mehmet hocayı aslında herkes tanır. Yılların emekçisi, binlerce öğrenci yetiştiren bir hoca, böyle bir şeye vesile olmak bizi çok mutlu etti. Değerli bir hocamızın yeniden hayata kavuşmasına vesile olmak ve bu süreci yürütmek, bana nasip olması beni ayrıca mutlu etti. Tabi ki her insan bizim için değerli ve ayrım yapmıyoruz. Bazı insanlar özeldir, hocamız da benim için çok önemli. Hocamızın büyük emeği var üzerimizde, bu emek asla ödenmez ama belki bir nebze olsun bir vefa borcumuzu kısmen de olsa ödemiş olduk. Hocamızı taburcu ettik, şu an sağlığı çok iyi diye konuştu.

