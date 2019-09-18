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Diyarbakır kamyonet tarlaya devrildi sürücü ağır yaralandı

35 dakika önce

Kamyonet tarlaya devrildi Sürücü ağır yaralandıDiyarbakır'da devrilen kamyonetin sürücüsü Süleyman Yağan (21), ağır yaralandı.

Kamyonet tarlaya devrildi Sürücü ağır yaralandı

Diyarbakır'da devrilen kamyonetin sürücüsü Süleyman Yağan (21), ağır yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Diyarbakır- Silvan karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Süleyman Yağan'ın kullandığı iş makinesi parçalarını taşıyan 21 LB 104 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıkarak, tarlaya devrildi. Kazada, sürücü Yağan yaralandı. Yağan, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Yağan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Diyarbakır kamyonet tarlaya devrildi sürücü ağır yaralandı

Diyarbakır, Silvan, Yağan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:47 Kaynak: DHA
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