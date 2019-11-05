Son Dakika Haberleri: Diyarbakır kamyonetin çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Diyarbakır kamyonetin çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı

Diyarbakır kamyonetin çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı

7 saat önce

Kamyonetin çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandıDİYARBAKIR'da, mahalle bekçisi Remzi G. (30), kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kamyonetin çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı

DİYARBAKIR'da, mahalle bekçisi Remzi G. (30), kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 UA 549 plakalı kamyonet, iddiaya göre sokakta dönüş yaptığı sırada Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi Remzi G.'ye çarptı. Kazada, Remzi G. ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Remzi G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak Acil Servis'te tedaviye alındı. Remzi G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kamyonet sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Diyarbakır kamyonetin çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı

Yenişehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:59 Kaynak: DHA
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