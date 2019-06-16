DİYARBAKIR KANSER HASTASI ANNE, ÖLMEDEN OĞLUNUN KATİLİNİN BULUNMASINI İSTİYOR

DİYARBAKIR'ın Bağlar
ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövüldükten sonra kaldırıldığı hastanede 10 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Umut Yüce'nin (26) kanser hastası annesi Zeynep Yüce (46) ile eşi Sevinç Yüce katil veya katillerin bulunmasını istiyor.
Bağlar ilçesinde yaşayan 1 çocuk babası Umut Yüce, geçen yıl 24 Haziran'da iddiaya göre Muradiye Mahallesi
'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövüldü. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan Yüce, 10 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
'ÖLMEDEN OĞLUMUN KATİLLERİNİN BULUNMASINI İSTİYORUM'
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Yüce'nin ölümüne neden olan kişi ya da kişiler bulunamadı. Ailesi, Umut'un katil ya da katillerin bulunmasını istiyor. Umut Yüce'nin 1,5 yıl önce rahim kanserine yakalanan annesi Zeynep Yüce, Oğlumun kötü alışkanlıkları vardı. Ben kanser hastasıyım. Bir yıl önce benim oğlumu öldürdüler. Ne kadar da kötü olsa sonuçta benim oğlumdur, ciğerimdir dedi.
'NE YAPTIYSAK UYUŞTURUCUDAN KOPARAMADIK'
Umut Yüce'nin eşi Sevinç Yüce ise eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve onu bir türlü bu alışkanlığından kurtaramadıklarını ifade ederek, şunları söyledi
3 yıllık evliydik. 2 yaşında bir çocuğumuz var. Bir yıldır eşimi kaybettim. Ne yaptıysak onu bu çevreden, kötü arkadaşlardan koparamadık. Ben de ailesi de o kadar uğraştık başaramadık. 24 Haziran gecesi bir telefon geldi, Umut hastaneye kaldırıldığı söylendi. Biz de hemen hastaneye gittik. Eşimin darp edildiği ortaya çıktı. Polisler tarafından tutanak tutuldu. Eşimi hemen Gazi Yaşargil
Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Eşim orada iki defa ağır ameliyat geçirdi. İki ağır ameliyattan sonra dördüncü gün kendine geldi. Tedavisinin 10'uncu gününde hayatını kaybetti. Biz onun katillerini arıyoruz. Arkadaşlarından şüpheleniyoruz ama kimin yaptığını bilmiyoruz. Katillerin ortaya çıkmasını istiyoruz. Çocuğumla beraber ortada kaldık. Bu çocuğun hesabını kim verecek, hiç mi acımadılar ona vururken Bir de haince arkadan vurmuşlar, boynunu kırmışlar.